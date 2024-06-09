太相信洗錢犯？檢警調錯通聯時間 法官判「收簿手」無罪

法官質疑檢方調閱通聯與基地台的時間太侷限，導致無從比對，據此判決被控為收簿手的張男無罪。圖為警察抓詐欺集團，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2024/06/09 23:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕莊姓男子於2021年把銀行存摺交給詐欺集團，他同年11月被抓，供稱是9月10日與「收簿手」張姓男子，在苗栗面交存摺；張男全盤否認，卻沒通過測謊；檢警可能太相信洗錢犯莊男，僅調閱兩人8至9月的手機通聯記錄與基地台位置，雖發現無交集，9月10日兩人甚至沒到苗栗，但檢方仍起訴張男。一審判決無罪，二審法官推論面交時間應是10月7日前後，質疑檢方調閱的期間太侷限，這項可能不利張男的證據，檢察官卻沒有調查，現在又已逾期而無從調查，判決張男無罪確定。

判決書指出，莊男於同年11月落網後向警方供稱，他手機接到代辦貸款的簡訊，遂撥打簡訊上的手機號碼想借錢，對方自稱阿偉，要求他提供存摺與金融卡，雙方於9月10日下午於苗栗市面交，事後他沒拿到貸款與酬勞，之後共有18名投資詐欺被害人，匯款共160餘萬元到莊男帳戶，錢很快被領光或轉匯，台中地院依洗錢罪判處他徒刑5月，併科罰金5萬元，應入獄蹲苦窯執行。

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警方從莊男提供的手機號碼查到張男，但張男全盤否認，他宣稱做窗簾生意，網路就能查到他的手機號碼，他不認識莊男，也從未過見莊男，檢警調閱兩人8至9月通聯記錄，卻發現兩人基地台沒有重疊，沒有通聯等交集，10月9日兩人甚至都沒到苗栗，再偵訊莊男，他又有面交時間是9月底、9月下旬、9至10月等不同說詞，還宣稱貸款簡訊等記錄已刪除。

不過，張男測謊卻顯示，針對他是否向莊男拿存摺，再轉交給詐欺集團？張男呈現不實反應（說謊），台中地檢署依加重詐欺罪起訴張男。

台中地院一審認為，測謊僅供參考，莊男對於交時間就有4種不同說法，就連面交前是否打電話給張男，也是前後說詞不一，莊男指證張男的供詞不足採信，判決張男無罪。

中檢不服上訴，高等法院台中分院推論說，莊男帳戶是10月7日才申請變更密碼與網路帳號，莊男同一天把網路帳號綁定自己的手機，第一位被害人匯款時間是10月8日，由此推論面交時間應是10月7日前後幾天，但檢警調閱兩人通聯記錄與基地台，卻侷限在8月1日至9月30日，導致無從比對兩人在10月7日前後的行蹤位置，現在想再調閱，也因逾電信業者6個月保存期限，而無從調查。

法官強調，這項原可能不利張男的證據，檢察官沒有提出調查，就不能以張男是手機門號使用人，為對張男做不利的推論，駁回檢方上訴，張男無罪確定。

圖為警察抓詐欺集團，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

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