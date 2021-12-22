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    台中豐洲二期原承租戶 要求優先承受權、儘快發補償

    台中市經發局召開「豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例草案」公聽會，吸引四十多位園區內公地承租人出席。（台中市議員徐瑄灃服務處提供）

    台中市經發局召開「豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例草案」公聽會，吸引四十多位園區內公地承租人出席。（台中市議員徐瑄灃服務處提供）

    2021/12/22 19:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市經發局為開發豐洲工業區第二期，今天在神岡區公所召開「豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例草案」公聽會，吸引40多名園區內公有地承租人出席，市議員羅永珍及徐瑄灃要求市府從優從寬發放補償金；原承租戶則希望未來能有優先承受權，市府應儘快發放補償。

    台中市府因應台商回流、合法工廠擴廠等用地需求，開發豐洲工業區第二期，範圍北臨大甲溪豐洲堤防，南側緊臨國道4號神岡交流道，西鄰高速鐵路，基地面積55餘公頃，開發完成後約可提供33公頃多的產業用地，預計可容納100家廠商，預計總投資額155億元，可引進近6000名就業人口。

    經發局說，豐洲工業區二期土地都是公有地，其中約17公頃為市有地，其餘為國有地。豐洲工業區一期土地在前台中縣時期完成拆遷補償，前台中縣政府對非法建物拆遷補償比例較高，縣市合併後，台中市對地上物查估中的合法建物「重置價格」較高，但對非法建物補償較低，致原承租戶要求提高補償，市府因此比照前台中縣補償比例，訂定「豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例草案」，召開公聽會，以聽取地方意見，致原訂去年發放的補償延宕，公聽會後將針對民眾意見回應，送法規會審議通過，接著送議會三讀，再編列預算，最快約明年下旬或後年才有辦法完成發放。

    豐洲二期園區內國有財產署所轄公有地，目前尚未移轉市府，原有三七五承租戶在會中希望能依照耕地三七五減租條例，具有優先承受權，同時希望能比照市府的自治條例領取補償。另外，公地承租人配合園區開發停止租約，停止耕作多年遲未領到補償金，這些年物價波動，希望市府從寬列計獎勵金。

    經發局副局長李逸安說，豐洲二期未來可能採取租售併行，針對三七五承租戶優先承受權等問題，市府需要再討論。

    徐瑄灃議員在「豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例草案」公聽會上，為民眾爭取權益。（台中市議員徐瑄灃服務處提供）

    徐瑄灃議員在「豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例草案」公聽會上，為民眾爭取權益。（台中市議員徐瑄灃服務處提供）

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