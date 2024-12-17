海鳥「克島圓尾鸌」落難 屏東動物之家成功救治野放

克島圓尾鸌在滿州沙灘成功野放。（野灣野生動物保育協會提供）

2024/12/17 19:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府打造全國唯一複合式動物救傷安置場域「屏東動物之家」，今年6月正式營運，屏東縣長周春米今天（17日）透過臉書，分享動物之家成功救治台灣少見海鳥「克島圓尾鸌」的好消息。

周春米表示，11月初康芮颱風過後，屏東大武部落出現一隻長相奇特的鳥類，被人發現失去行動力，位於屏東動物之家的WildOne野灣野生動物保育協會屏東分部接手治療，經鑑定後確認是台灣非常少見的「克島圓尾鸌」。

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克島圓尾鸌主要分布在熱帶與亞熱帶的太平洋海域，為台灣少見海鳥，這隻圓尾鸌可能受颱風影響而意外來到台灣陸地上，獸醫師檢查後發現非常消瘦且虛弱，一開始不願意自己進食，在經過一個多月的細心照料下，逐漸恢復到正常狀態。獸醫師評估無礙後，保育員本月（12日）在滿州沙灘礁岩野放，圓尾鸌一出籠後，好奇歪頭踏步，拍拍翅膀後順利乘風出海。

周春米表示，屏東動物之家是全國第一座結合犬貓收容、寵物醫療美容、行為訓練及野生動物救傷的園區；民眾若撿到受傷動物，不要過度干涉或餵食，可以撥打1999，或儘速送往屏東動物之家。

克島圓尾鸌長相奇特。（野灣野生動物保育協會提供）

克島圓尾鸌在野灣野生動物保育協會照顧下恢復良好。（野灣野生動物保育協會提供）

克島圓尾鸌是稀有海鳥。（野灣野生動物保育協會提供）

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