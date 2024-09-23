最沁涼去處遭暴雨強襲 屏東二峰圳出水口混濁暫停開放

圖右為主圳道，圖左為側向溢流堰，水色不再澄清，而是白濁一片。（記者陳彥廷攝）

2024/09/23 23:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的來義、春日鄉有2處由日本水利專家鳥居信平於約百年前開始打造的「伏流水圳」，流水百年不輟，來義鄉、春日鄉族人不僅參與當時建造過程，現在也是最重要的水源，其中二峰圳的「側向溢流堰」則是在「通水百年紀念典禮」後聲名大噪，成為屏東沿山公路旁最知名的戲水景點，連前行政院長蘇貞昌都曾打赤腳下水「潦溪」，但上個週末的暴雨疑似水量挾帶的泥沙過大，以致出水口及側向溢流堰的水質混濁，來義鄉公所只能暫停開放。

來義鄉的二峰圳已是「文化資產」中的「文化景觀」，除以水利工程取得淨水，與圳道沿線的族人房舍、生活相互影響，已是緊密連結原民文化的圳道，不過，二峰圳曾在八八風災中重創，雖經修復並供水，但疑似破壞程度太大，近年慢慢發現有水量減少的現象，沒想到凱米颱風後，只要大雨，水質就出現混濁，目前出水口處的主圳道及旁邊的「側向溢流堰」的水源皆呈現白濁一片。

來義鄉公所指出，目前的濁度不適合民生使用，加上水量湍急，並不適合戲水，因此暫時不開放，希望鄉親及遊客見諒。「達到出水量設計上限！」長年研究二峰圳的國立屏東科技大學名譽教授丁澈士今天帶著鳥居信平的嫡孫鳥居徹來到二峰圳旁勘察，丁澈士指出，上週末的大雨水量過豐，因此這幾天的出水量已達當初設計的上限約每日25萬噸，可說是近年罕見的大量出水量。

丁澈士指出，雖然出水量多，但主圳道下遊檢測，濁度高達9.9NTU，較以往的「0」高出許多，並不適合民生使用及戲水，加上鄉公所通報，在凱米颱風後，開始有觀測到濁度回復緩慢情形，可能是取水工的水量太多，以致泥沙受流入速度增加導致，或是取水工上方的河床已不夠深，又被雨後大雨擾動，導致泥沙被帶入集水廊道．又或者是其它週圍的過濾系統因年久或短期水量過大，以致功效不若從前所導致。

丁澈士表示，目前已和主管機關討論，希望能夠在明年枯水期進行全面性的「體健」，透過地球物理的檢測方式找出可能的原因，找出是否有破、漏情形，並希望是可以由人為進行改善，讓牽起台日百年交流的文化資產，透過淨水的流轉是永續流傳。

圖右為主圳道，圖左為側向溢流堰，水色不再澄清，而是白濁一片，鳥居信平嫡孫鳥居徹（前）前來觀察紀錄。（記者陳彥廷攝）

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