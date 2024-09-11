東港迎王月底登場 優人神鼓攜手藝陣東隆宮廟埕跨界演出

優人神鼓團隊近期正在廟埕緊鑼密鼓彩排。（記者陳彥廷攝）

2024/09/11 22:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位列國家無形文化資產的東港迎王平安祭典，將在9月28日登場，為發揚在地悠久傳統文化，屏東縣政府今年首度舉辦「迎王國際論壇」，還再請來國內知名表演藝術團隊優人神鼓攜手東港在地藝陣團隊，於14日晚間7點在東港東隆宮大廟埕共同演出經典作品《金剛心》，將宗教祭儀與表演藝術結合，以逾百人共同登台，帶來盛大的跨界演出。

東港迎王位列國家無形文化資產，是屏東3鄉鎮迎王系列中的重頭戲，全面保留古禮，並以轎班世襲凝聚人心，屏縣府及地方人士奔走，推廣屏東甚至台灣引以為傲的文化走向國際，於今年的甲辰正科迎王首度舉辦台灣第一次的「屏東迎王論壇」，邀請國際民俗學者專家齊聚王船文化館交流，也為東港迎王暖身。

屏縣府配合甲辰正科迎王平安祭典，除靜態論壇也打鐵趁熱，請來國內知名表演藝術團隊優人神鼓和東港在地藝陣東隆宮大漢樂團、東港本司衙東興宮池府千歲駕前八家將、聖德宮姚府四千歲駕前十二家司及東港埔仔角轎班委員會等，透過表演藝術結合宗教祭儀，共演優人神鼓最經典的《金剛心》，並將這齣經典戲碼重新編排，展現山與海美妙交融及虔誠之心。

縣府傳播處指出，甲辰正科迎王縣府還獨家推出四款迎王套件組，包括遮陽帽、毛巾、防曬袖套及手機掛繩，皆屬「迎王」跟隨王爺的必備好物，民眾演出當天可至東隆宮前服務台選購，還有印製精美導覽手冊可以免費索取，歡迎所有民眾到東隆宮欣賞這個百年難得一見的宗教藝術結合盛事。

屏東縣政府邀請優人神鼓團隊與屏東東港在地藝陣跨界同台演出，會激盪出何種火花令人引勁期盼。（翻攝自屏東迎王網站）

屏東縣政府推出迎王必備好物。（翻攝自屏東迎王網站）

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