權利車橫行被撞可能沒得賠 屏東監理站加強路邊稽查

權利車肇事，常發生被害人求償無門。（記者葉永騫攝）

2024/06/03 18:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市2日發生一部權利車狂飆給警車追，途中連撞了2部車的意外事故，由於權利車不繳稅金、交通違規不會收到罰單，成了最常見的犯罪交通工具，更造成民眾被撞可能求償無門的情況，屏東縣議員王景山表示，權利車及AB車案件愈來愈嚴重，已影響治安及民眾權益，相關單位應該研議如何處理。屏東監理站則表示，已加強路邊稽查。

權利車大部為車主繳不出貸款被中古車行或當鋪再賣出使用權的車輛，如果再懸掛他車的車牌，就變成AB車，由於稅金、罰單全都寄給原車主，使用人不用繳錢，不但容易變成犯案的工具，有些信用破產的人也使用權利車，一但發生車禍也不想陪償，造成被害人求償無門的情況，由於相關法令沒有嚴格的規範，造成監理單位與警方也難以管理，問題叢生。

縣議員王景山表示，這些權利車不能投保，撞到人車往往兩手一攤，一付死豬不怕滾水燙，雖然強制汽車責任保險規定，未投保強制險者，肇事處6000~30000元罰鍰，並扣留車輛牌照，但因為監理站人力不足、警方也無權處理，成為治安的漏洞，希望公路監理、警方等相關單位研議更嚴格的規範，否則倒霉的往往是善良的老百姓。

屏東監理站指出，監理站每天都會與警方進行聯合稽查勤務，只要發現AB車或權利車都會執行取締。

跑給警車追的權利車沿途肇事，被害人求償也可能出現問題。（屏東警分局提供）

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