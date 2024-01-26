屏東熱博下週六登場 警方公布交通管制措施防塞車

屏東警方在熱博期間將加強交通管制疏導措施。（資料照，屏東警分局提供）

2024/01/26 10:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024屏東熱帶農業博覽會將於下週六（2月3日）開幕，舉辦至3月3日，今年的彩繪稻田以「經典泰迪熊」為主題，會場也分成3處展區，預計將吸引大量人潮新年走春，屏東警分局今天（26日）公布交通管制疏導措施，呼籲民眾配合。

屏東警分局表示，熱博活動期間為有效疏導人潮與車流，將針對熱博園區周邊實施以下交通管制措施：包括主要停車場設於「屏東農業科技園區」，供來訪遊客停放大型遊覽車及自小客車輛與機車，民眾駕車行駛國道3號下屏東交流道後，沿平面道路直行至神農西路或神農路左轉進入停車場；另由於農科停車場分散多處，主辦單位貼心規劃接駁公車巡迴園區（神農西路>德華路>神農路>園南路），並設置5處上下車點接送遊客，屆時請多加利用。

此外，屏東縣政府為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於活動期間公告台27線、屏187丙線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，屆時將對於違規停車行為加強取締及拖吊。

同時，除緊鄰熱博園區的屏東交流道之外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流道可供遊客使用，分散自屏東交流道前來的車輛，避免車流壅堵。屏東市區民眾建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便。

屏東警分局表示，今年熱帶農業博覽會為屏東市區春節期間的一大亮點，年年吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日倍增，除了各項交通管制措施之外，也將視車流即時連線警察廣播電台，提供最新路況，讓民眾快快樂樂出門、平平安安回家。

熱博接駁車動線圖。（屏東警分局提供）

屏警公布熱博停車配置圖。（屏東警分局提供）

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