東港迎王剛落幕 斥資7億...全台首座王船文化館動土

東港王船文化館動土儀式，動土儀式全依古禮進行，潘孟安向神明敬獻，祈求工程順利。（記者陳彥廷攝）

2021/12/22 16:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國定民俗「東港迎王平安祭典」今年正是3年1度的大科年，整個帶有驅瘟除煞的祭典才剛圓滿落幕，屏東縣政府及行政院文化部打鐵趁熱，今天為整個儀式中最重要的法器「王船」建造專屬的儀典文化館動土，縣長潘孟安說，整個亞洲的島嶼國家，幾乎都有與船相關的民俗，縣府有信心將王船文化館打造國際級的王船文化館藏中心。

東港在地的民俗活動「東港迎王」，因為驅瘟除煞的儀典保留古禮，且帶有代代相傳的文化，被文建會（現文化部）列為國家民俗，而整個儀式中最主要的法器木製王船，每到最後一天「送王」儀式就會被燒化，象徵送返神明回天庭述職，畫面壯觀，也是外界對儀式的經典印象之一。

為保存屏東迎王平安祭典百年文化，縣長潘孟安在立委任內就積極爭取興建相關館舍典藏，經文化部核定後，擇於東港未來新行政中心旁建設，今天動土，儀式遵古禮進行，恭請東隆宮溫府千歲及七角頭廟宇和嘉蓮里兩間古廟的10位神尊坐鎮護持，縣長潘孟安、文化部次長蕭宗煌、立委周春米，東港鎮長徐志雄及各級民意代表等人出席參與，祈求在王爺庇佑下，工程施工順利。

潘孟安說，除了每3年1科的迎王祭典期間外，未來平常日，信徒也能到王船文化館欣賞造船匠師的精湛工藝、感受迎王的深度魅力。

潘孟安指出，「東港迎王平安祭典」位列國家重要無形文化資產，與南州、小琉球的迎王祭典同年舉辦，已是屏東著名的民俗文化慶典，本月初甫落幕的屏東迎王盛事，還掀起宗教文化觀光熱潮。不只歷史悠遠的祭典文化，匠心獨具的王船建造技術，更是屏東具代表性的傳統工藝，都是值得被永久保存的文化資產，感謝文化部支持王船文化館的興建計畫，完整典藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧。

文化部次長蕭宗煌說，雖然名為王船「文化館」，但本質上就是博物館，期許未來是一座活的博物館，由在地志工說故事的博物館及永續的博物館。王船文化館基地座落在東港分局旁，縣府自107年開始進行先期規劃，今年獲文化部核定補助，工程總經費逾7億元。

東港王船文化館動土儀式，動土儀式全依古禮進行。（記者陳彥廷攝）

東港王船文化館動土儀式，動土儀式全依古禮進行，潘孟安向神明敬獻，祈求工程順利。（記者陳彥廷攝）

東港王船文化館動土儀式，動土儀式全依古禮進行，左起文化部次長蕭宗煌、縣長潘孟安、東隆宮董事長潘慶士、立委周春米、鎮長徐志雄、議員林鳳梅，東港的儀式在最後還有切發糕分送的儀式，除了象徵圓滿結束，還有發發發的函意。（記者陳彥廷攝）

東港王船文化館動土，屏縣府希望打造成為國際級王船文化中心。（記者陳彥廷攝）

東港王船文化館動土，屏縣府希望打造成為國際級王船文化中心。（記者陳彥廷攝）

迎王平安祭典中，王船是最重要的法器。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法