歷時3年 陳金城主編《澎湖大義宮誌》面世

西嶼竹灣大義宮，一向是當地民眾信仰中心。（陳金城提供）

2024/06/05 09:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕開發歷史早於台灣的澎湖群島，四面環海的地理環境，孕育宗教文化，成為澎湖人生活重心。曾是全台唯一合法飼養海龜的西嶼竹灣大義宮，由竹灣子弟陳金城歷時3年完成《澎湖大義宮誌》編纂，同時由主委謝龍隱、澎澄飯店董事長蔡萬生寫序，並付梓出版，為澎湖宮廟歷史文化的保存與傳承，增添一筆新頁。

陳金城對於大義宮的沿革論述，規劃為9個章節，從地理位置、宮廟興建沿革、空間規劃與建築、祀神與歲時祭典、得善堂的創建、重大慶典活動、急難救助及大義宮高雄分宮等，鉅細靡遺述說大義宮一頁頁歷史滄桑。從初始奠基，到歷經風雨的修繕，代代傳承，始終是竹灣村民的信仰中心，宮誌著書除了敘說著一段過去村民與神明的對話，也是為逐漸式微宮廟文化的一種保存方式。

至於大義宮的肇建，根據《青陽堂蔡氏族譜》記載，竹灣先民來澎約在西元1644年左右；而興建年代說法不一。「大義宮落成碑記」建造約400餘年前；大義宮鸞書《省悟登岸》：溫府王爺護境380餘年；《台灣總督府公文類纂》：澎湖寺廟調查表，竹灣關帝廟，建於清康熙24年、西元1685年，至今340年。

作者為出身竹灣子弟陳金城，1964年生、中國文化大學史學博士，曾在中國文化大學、空中大學等校教授歷史課程。著有《尋一個渡河的方法》、《南朝四史對漢書史學繼承之研究》、《軍醫奇緣一李為芝口述歷史》、《穩健與發展：澎湖囝仔謝有志》等書。

澎湖大義宮誌由陳金城編纂，歷時三年付梓出版。（陳金城提供）

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