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澎湖掃墓赫見王者蜥現身 2年前同地也發現過恐已發展成族群

埃及王者蜥，二年前就出現在澎湖龍門附近。（資料照 記者劉禹慶攝）

埃及王者蜥，二年前就出現在澎湖龍門附近。（資料照 記者劉禹慶攝）

2024/04/01 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明連假近了！澎湖已出現掃墓人潮，除了要小心燃燒金紙火苗之外，現又要預防「巨蜥」出沒。澎湖1位民眾前往龍門掃墓，赫然出現1隻巨蜥盤踞墓地，嚇得掃墓民眾驚慌失措。無獨有偶的是2021年2月也有民眾在龍門，發現1隻王者蜥，懷疑當地已有王者蜥野外族群繁衍成長。

根據了解，民眾掃墓發現的巨蜥，與掃墓民眾四目相對，也絲毫沒有懼色，並未立即逃跑，反而是雙方對峙不動，嚇得驚魂未定的民眾立即上網求援，不少人看到是罕見王者蜥，紛紛躍躍欲試，自告奮勇想要前往捕捉，澎湖縣政府農漁局則未接獲通報，因此並未成案，列入追蹤後續處理。

其實早在2021年2月，就曾在湖西龍門裡正角發現同一品種巨蜥，經民眾捕獲送交澎湖縣政府農漁局，後送交台灣特生中心，現又在同地出現同種王者蜥，並根據目擊者表示，由龍門往土地公小路裡面有挖洞住，似乎已經定居，不排除已有野外族群繁衍。

原產於埃及、蘇丹、西奈半島等平坦沙漠區的埃及王者蜥，是王者蜥中體型最大的一種，最大可以長到全長70公分，比第二大的馬利和摩洛哥王者蜥要大上一截，民眾發現的埃及王者蜥約50公分，很明顯是人為棄養，雖然不像綠鬣蜥，被列入外來侵略種，飼養必須登記，去年還用空氣槍移除57000隻，王者蜥尚未被列入外來侵入種，但放在澎湖野外生存，因沒有天敵，對於自然生態會造成嚴重影響。

民眾掃墓赫然發現巨蜥，與民眾四目交接也不害怕。（吳宜芳提供）

民眾掃墓赫然發現巨蜥，與民眾四目交接也不害怕。（吳宜芳提供）

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