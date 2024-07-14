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大倉離島傳停水 村民嘆三等國民重返原始生活

大倉全島百餘戶民生用水，全靠蓄水池。（鄭尊任提供）

大倉全島百餘戶民生用水，全靠蓄水池。（鄭尊任提供）

2024/07/14 08:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾因媽祖文化園區問題，名噪一時的白沙大倉離島，連日傳出停水，島上許多家裡未安裝加壓馬達的民眾，感到自來水量變少，到12日晚間就完全沒水了！由於現為炎炎夏日，民生用水量大，突然傳出停水，讓村民生活相當不便，慨嘆是三等國民。經過自來水公司第七區營運處澎湖營運所派員搶修，今（14日）才逐漸恢復供水，但出水量小。

由於夏季缺水問題相當嚴重，村民在求助無門之下，拜託議員魏睿宏幫忙聯繫，相關負責人終於有打來聯繫，有表示隔天會來處理；但隔天村長鄭尊任等到8時30分仍無消無息，再請鄉長宋萬富幫忙處理，才派員上來修理，故障的問題跟去年一模一樣，十時就更換好了，但到13日晚間還是沒有水，直至14日早上才有少部份村民家有小量的水。

村民認為大倉線路故障，為何台電能連夜搶修，12日晚已聯繫上台水，台水為什麼不能比照台電模式？而大倉的蓄水池這麼大，要進到足夠的量流入村民的家要多久的時間？既然同樣的部位零件會鏽蝕影響進水感應系統，為什麼從不派員定期檢修？一定要等蓄水池的水完全沒了，村民反應了？這當中浪費了多少時間。

針對村民反映，自來水公司第七管理處澎湖營運所，大倉蓄水池是浮球自動開關修飾，導致誤以為蓄水已滿停止進水，營運所接獲消息後，立即調集零件前往修理，裝設完成後，自來水由赤崁淨水場供應，一條管線接後寮、通樑；另一條由中屯至城前，再接往大倉，自來水不像台電一樣 可立即恢復供應。

由於連日停水，大倉村民用犁阿甲裝水儲用。（鄭尊任提供）

由於連日停水，大倉村民用犁阿甲裝水儲用。（鄭尊任提供）

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