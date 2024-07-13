需要與想要！台大第22屆EMBA校友基金會前進澎湖偏鄉教小學生理財

台大EMBA校友會，前進澎湖偏鄉教育小學生理財。（林妍伶提供）

2024/07/13 17:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第22屆台大EMBA校友基金會偏鄉理財教育團隊，今（13）日受邀至澎湖，執行「兒童權利公約金融教育坊」的「需要與想要」研習活動。此次活動由澎湖吉貝國中承辦，邀請包括內垵國小、嵵裡國小、風櫃國小、文澳國小、五德國小共15位小朋友熱情參與理財教育課程，台大EMBA由姜堯民教授指導，校友基金會徐佳馨公關長帶隊，與自願支援的台大EMBA學長姐們，值得一提的是台大EMBA學生會新任會長彭覺瑩也參與，期許學生會也能為往後公益活動盡一份心力。

活動中透過需要與想要、抽糖果、抽泡麵、詐騙信破解等活動，讓小學生從遊戲中建立正確理財觀念，負責承辦的吉貝國中校長吳憶如表示，幾年前與台大EMBA結緣，去年亦舉辦了一場課程，此次是國小課程的第2次，許多小朋友在體驗過後對此都非常難忘，也促成這次合作的契機。

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風櫃國小校長林妍伶指出，理財教育活動承蒙台大EMBA團隊千里迢迢協助，讓小朋友們在寓教於樂的遊戲中，了解自己，並對理財建立正確觀念，趨吉避凶，在未來的人生路上更有底氣，期待日後針對相關課程能有更深度合作與互動。

台大EMBA校友基金會傳達正確理財觀念，防止偏鄉學生被詐騙。（林妍伶提供）

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