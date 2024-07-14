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吊銷車牌仍被拍照超速 澎湖監理站循線查獲偽造車牌

真偽車牌相似度高，由外觀很難辨識。（澎湖監理站提供）

真偽車牌相似度高，由外觀很難辨識。（澎湖監理站提供）

2024/07/14 16:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕車牌明明已被吊扣在澎湖監理站，但路邊測速照相仍拍到多次違規紀錄。澎湖監理站心覺有異，日前執勤車速聯稽路檢勤務，發現車輛號牌疑似偽造，經查該車牌照被監理站吊扣，自2023年8月8日至2025年8月7日，目前仍在吊扣期間，經確認扣牌2面及行照皆於站上保存，循線破壞偽造車牌案件。

另澎湖監理發現該車，於吊扣期間仍經測速照相逕行舉發超速違規多件，爰判定該車車上目前懸掛之號牌偽造嫌疑甚大，但因車輛非於道路使用，交通隊及澎湖監理站無法依道路交通管理處罰條例相關罰則處理，澎湖監理站股長陳信甫仍依職責前往轄區派出所，以刑事偽造文書罪報案，並由警方通知車主偕同至該車停放處拆回偽造號牌2面。

經車主表示，該偽造車牌為網路上購買，用於吊扣期間使用，經澎湖監理站確認後該偽造車牌仿真維妙維肖，不只材質字型相仿，梅花凹凸樣式也近乎一致，僅該車牌背面無雷射標記可判定，如於道路上一般行駛，辨別真偽難易度相當高。

此案經報案後，續將由警方檢附相關證物提交澎湖地檢署以刑事案件辦理，澎湖監理站將持續就號牌偽造案件積極查處。同時針對網路販售偽造車牌，也將線索提供給警方，追溯上游犯罪集團，避免淪為犯罪工具。

澎湖監理站查獲偽造車牌，因未在道路行駛，被依刑事罪移送。（澎湖監理站提供）

澎湖監理站查獲偽造車牌，因未在道路行駛，被依刑事罪移送。（澎湖監理站提供）

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