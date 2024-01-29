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澎湖再現不明水質檢測儀 初步研判由中國漂流而至

西嶼合界后螺沙灘，出現不明巨型黃色浮球。（記者劉禹慶攝）

西嶼合界后螺沙灘，出現不明巨型黃色浮球。（記者劉禹慶攝）

2024/01/29 10:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國對台灣狼子野心，不僅頻頻出動各式軍機、偵測氣球，越過台灣西南領空外，海域更是民船、軍艦齊發，公然越界或借道澎湖，現更是屢屢發現中國製不明檢測器，今（29日）在合橫國小后螺沙灘出現一顆巨人黃色浮球，球上還有一個黑色接收器，但整個浮球未標註何單位所有，初步研判為中國偵測浮球。

據了解，浮球球體寬200公分、高600公分，今日西嶼竹灣岸巡隊巡邏時發現，球體油漆上色過，應該剛下水沒多久。捆綁用繩子研判是中國製繩子，上面還有接收發包器，內存資料不明，也是澎湖首次發現外來物品，上面附有水質檢測器，現由海保署澎湖工作站前往處理。

由於澎湖海域有黑潮、中國沿岸流交會，又是國際航道，不僅海洋生物種類繁多，更具有重要戰略研究價值，因此國家海洋科學研究院、中央氣象署、農業署澎湖漁業研究中心等單位，都在澎湖海域投放檢測儀器，每顆都造價不菲，但會實名制，上面印製單位名稱、聯絡電話等資料，方便不慎遺失拾獲者可以聯絡。

以澎湖漁業研究中心為例，澎湖水質檢測儀器，主要是水溫、酸鹼、溶氧、導電度、鹽度等一般儀器可檢測之參數。但來自中國不明儀器，就動態不明，恐肩負水溫、水文流向等間諜任務，因此上面接收發報器內存資料相對重要，海保署澎湖工作站將先依無主拾得物公告，期限一至就能解密，澎湖漁業研究中心也將派員前往協助處理。

黃色浮球上有接收發報器，資料待公告無人認領後解密。（記者劉禹慶攝）

黃色浮球上有接收發報器，資料待公告無人認領後解密。（記者劉禹慶攝）

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