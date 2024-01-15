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中國誘拉諾魯與我斷交 總統府：改變不了兩岸互不隸屬事實

總統府發言人林聿禪。（資料照）

總統府發言人林聿禪。（資料照）

2024/01/15 15:21

〔記者陳昀／台北報導〕針對諾魯共和國政府在中國誘拉下擬與我國斷交，為維護國家利益與尊嚴，我國決定自即日起終止與諾魯共和國外交關係。總統府發言人林聿禪今表示，北京當局在全球祝福台灣順利完成大選的此刻，進行這樣的外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰，這一切無法阻撓台灣走向世界的意志，也無法改變兩岸互不隸屬的事實。

林聿禪指出，基於珍視傳統友誼與共同民主價值，多年來我國致力於諾魯政府助益諾魯人民利益及整體國家發展的各項工作，諾方在北京誘拉下，做出無助於雙方人民利益及區域穩定的錯誤決定，我國表達強烈遺憾；北京當局在全球祝福臺灣順利完成大選的此刻，進行這樣的外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰。

林聿禪表示，長久以來，北京當局對我國外交空間的打壓不斷，包括一再以虛假承諾，以利益誘迫我國友邦、壓縮我國外交空間，然而這一切都無法阻撓台灣人民走向世界的意志，也無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實。未來，中華民國台灣將持續與理念相近的國家合作，為區域、全球和平穩定及繁榮發展貢獻心力。

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