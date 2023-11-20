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調查馬糞海膽鎘含量過高傳言 澎湖農漁局採檢養殖海膽送驗

澎湖縣政府農漁局前往陳丁貴養殖場，採集海膽送往化驗。（陳丁貴提供）

澎湖縣政府農漁局前往陳丁貴養殖場，採集海膽送往化驗。（陳丁貴提供）

2023/11/20 15:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬糞海膽宣布人工繁養成功後，成為海洋新商機，已有多家養殖場投入，加上修法通過，准許全年上市，近來卻傳出澎湖3件馬糞海膽抽檢，鎘重金屬含量過高，由於已過了野生海膽每年7至8月採捕期，因此農漁局針對養殖海膽先行採集送驗。

澎湖農漁局今（20）日兵分兩路，一面派人前往馬糞海膽養殖場抽檢，另一方面則對自家種苗繁殖場培養的馬糞海膽種苗採檢，所有樣品都將以「急件」方式，送往台灣公正檢驗單位進行化驗，最快4至7天結果就會出爐，除了鎘重金屬外，還要加碼檢驗砷、銅、汞之類常見食品污染重金屬。

採檢樣品除了整顆馬糞海膽外，也解剖取出生殖線，以急速冷凍方式，送交台灣進行檢驗，釐清澎湖馬糞海膽含鎘量過高的問題根源。未來農漁局也將人工養殖馬糞海膽納入澎湖優鮮認證，註明產銷履歷，避免混充或外來的海膽影響澎湖建立不易的海鮮品牌。

另外，外界關心養殖海膽價格，農漁局表示要視市場機制，公部門無法直接介入，根據業者心目中預估價格，每顆15公分的海膽，售價200元，與野外採捕的同型海膽，每顆350元比較，看似便宜不少，但與距離單顆百元親民價格仍有一段差距，可能還要擴大養殖面積，才有機會成為平民美食。

澎湖馬糞海膽送檢，也剖開取出生殖線檢驗。（陳丁貴提供）

澎湖馬糞海膽送檢，也剖開取出生殖線檢驗。（陳丁貴提供）

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