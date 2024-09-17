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    首頁　>　新北市

    新北添社宅 中和、新店規劃逾900戶

    2024/09/17 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市辦理「中和區盛昌段」與「新店區復興段」青年社會住宅新建工程委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務，已上網公告徵求廠商，二處預計規劃九百戶以上，結合公益空間與停車場，最快二○二六年發包工程。

    城鄉發展局企劃建築科科長陳以霖表示，中和盛昌段位於中和區圓通路三六九巷卅三號，靠近錦和高中及雙和醫院，基地面積五三三七平方公尺（約一六一四坪）；新店復興段位於新店區建國路二九七號，靠近捷運大坪林站及台北慈濟醫院，基地面積三一四一平方公尺（約九五○坪），二處皆為市有地，現況都是平面停車場，共可規劃九百戶以上。

    陳以霖說明，這二處土地預計明年完成都市計畫變更，最快二○二六年發包社會住宅統包工程，將運用基地特性發展社宅特色，融入綠建築、通用設計、耐震設計、智慧社區理念，結合公益空間、店鋪、開放空間與停車場等，提供多元公共服務設施。

    城鄉局長黃國峰表示，新北市透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式，累計一萬一千戶社宅，目前新莊塭仔圳社福用地規劃中，蘆洲光華段及三重三重段社宅預計今年底、明年初開工，土城板院段及三重富貴段已啟動專案管理。

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