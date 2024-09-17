雙北公車704路 9/23起撤出北市

三重客運七○四路線將裁撤台北市站位，新北市交通局表示，試辦若適應不良，會要求業者調回。（記者羅國嘉攝）

2024/09/17 05:30

八里到北門 將縮駛至捷運台北橋站 新北交通局︰試辦3個月 適應不良就恢復

〔記者羅國嘉、董冠怡／新北報導〕三重客運公司日前宣布，市區公車七○四路線將從九月廿三日起裁撤台北市境內十七處站位，不再駛入北市，縮駛至捷運台北橋站就返程，引發許多民眾抱怨不便。新北市府交通局運輸管理科長林詩欽表示，此路線調整將試辦三個月，每日恐影響一○八○人，占總運量十五％，若試辦期間乘客適應不良，將要求業者調回原動線。

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北市17站全裁 每日影響千人

三重客運現有的七○四路線「八里─北門」公車橫跨雙北市，往返總計有一五七個站位，業者將從廿三日起裁撤北市境內十七站，僅停靠八里至三重端，不會再行經台北市保安街口、重慶北路、南京西路、民生西路、民族西路、台北圓環、後車站與捷運北門站等站位。

有乘客哀號 有人認為合理

消息一出，不少民眾反映，七○四路線是上班最便利的公車，現在不進台北市，其他路線要等很久；也有人說，七○四路線是台北市延平北路二、三段班次最密集的公車，站位被取消很不方便；不過，有乘客認為很合理，畢竟這年頭司機難找，建議淡海的八五七路線也比照辦理；還有人表示，七○四路線太長，進入北市的載客量不佳，少掉那段或許可增加乘客搭乘意願。

三重客運︰減少駕駛員工時

三重客運協理高燦煌指出，七○四路線主要使用人數集中在新北市八里、五股、蘆洲、三重一帶，往北市的人數相對較少，僅占整體載客量約八％，且往北市的路線有很多公車可取代，為了不重疊，針對七○四進行路線優化；此外，目前欠缺駕駛員，該路線站位多、工時太長，調整後可拉長駕駛員的休息時間、減少工時，對於往返八里、五股的民眾更加便利。

三重客運表示，調整路線後平日尖峰時段班距從原本十到十八分鐘縮短為八到十五分鐘，離峰及假日維持十五到二十五分鐘，全線從三段票改為兩段票收費。另外，建議三重往返北市的乘客，可改從三重區三和路、正義北路或重新路轉乘三○六、六三九、六四一及七八五路線公車。

林詩欽說明，七○四新路線將從廿三日起試辦三個月，剛開始調整民眾難免會不習慣，如果大家習慣，此路線就會延續，若出現適應不良等情況，將要求業者調回原本動線。

新北路邊停車 今不收費

另外，今天中秋節為國定假日，新北市路邊汽、機車停車格平日收費路段暫停收費，板橋、坪林等觀光及商圈假日收費路段維持收費。

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