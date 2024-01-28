（新北）林榮三基金會送暖 紅包贈寒士

星愛無限寒士送暖關懷餐會，林榮三文化公益基金會到場分送千元紅包，在農曆年前送暖弱勢族群。 （記者闕敬倫攝）

2024/01/28 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕社團法人星愛無限協會昨天在新北市三重區光興市民活動中心舉辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，席開卅桌宴請街友，林榮三文化公益基金會分送百封千元紅包，在農曆年前讓弱勢朋友們感受社會各界的溫暖。

林榮三基金會長期關懷弱勢族群，舉辦歲末送暖關懷活動已邁入第八年，並長期捐款義助弱勢團體及慈善機構。

林榮三基金會暨瓏山林企業從今年一月中旬起，陸續送紅包至各地的民間公益機構，預計金額將達一八六萬元；在一月卅、卅一日，將到「新北家扶中心板橋中心」、「新北市中和區慈心關懷協會」致贈紅包，希望在寒冬之際，援助家庭失能的孩子及街友。

瓏山林飯店總經理朱少菡表示，身為台灣在地企業的一份子，瓏山林企業一直秉持創辦人林榮三先生愛護台灣與回饋社會的精神，自二○○九年莫拉克風災起，便持續、不定期地發起愛心捐款活動，累計款項達三億二七○○萬元，希望實踐創辦人「讓這片土地上需要幫助的人，有更多前進的力量，願所有的夢想與未來，不因身處弱勢而無法實現」的期盼。

主辦單位星愛無限協會表示，這次活動由新北市政府社會局、新北市街友外展服務中心協辦，期望透過寒士送暖活動的善循環，讓社會充滿更多愛與溫暖。

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