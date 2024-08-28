搶修三重台1線中山高架 往北市方向8/31至9/1夜間施工全線封閉

養護工程處將於31日夜間10點至翌日上午6點，全線封閉三重端往北市方向車道，進行橋面板灌漿作業。（記者羅國嘉攝）

2024/08/28 10:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區台1線中山高架橋重安街上銜接忠孝橋、往台北市方向路段，20日遭拖板車超重載運鋼柱墜落，毀損護欄及橋面，為加速搶修作業，養護工程處將於31日夜間10點至翌日上午6點，全線封閉三重端往北市方向車道，進行橋面板灌漿作業；事故下方平面道路仍持續全線封閉，屆時往北市方向車輛請依現場交維管制引導，提前下中華路匝道，並改由集美街、新興路至中正南路通行。

養工處長鄭立輝表示，台1線中山高架橋將於31日晚上10點至9月1日上午6點進行混凝土澆置作業，為避免路過車輛震動影響施工品質，施工期間台1線三重端往北市方向將全線封閉，往忠孝橋方向車輛請提前從中華路匝道下橋，改由集美街、新興路及中正南路通行。另外也提醒，施工期間如遇雨天或氣候不佳將順延，請用路人提前或依照指示改道通行，並遵守現場交維管制人員導引，以確保行車安全，造成不便敬請見諒。

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鄭立輝說明，20日清晨5點50分一輛運送鋼柱的大型拖板車，在行經台1線高架橋中正北路和重安街口上方時，鋼柱滑落砸破護欄，造成混凝土塊掉落橋下，砸毀2輛轎車，所幸並未造成人員受傷，經市府單位處理後，當日上午約10點起恢復單線通行，並展開修復工程，原預估需2個月工期，在各局處相互配合、日夜趕工下，可望提前於10月2日完工恢復全線通車。

新北市養工處於8月31日夜間10時至9月1日上午6時，進行台1線橋面板修復灌漿作業，全線封閉台1線中山高架橋往台北市方向車道，提醒用路人注意提早改道。（工務局提供）

搶修三重台1線中山高架往北市方向將於8/31至9/1夜間施工全線封閉管制。（記者王藝菘攝）

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