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柯文哲演講輔大生揪舉牌抗議 民眾黨：尊重學生表達意見權利

民眾黨發言人吳怡萱說，抗議是民主過程，民眾黨尊重學生表達意見的權利，也歡迎意見不同的學生到場聽聽柯文哲的演講。（民眾黨提供）

民眾黨發言人吳怡萱說，抗議是民主過程，民眾黨尊重學生表達意見的權利，也歡迎意見不同的學生到場聽聽柯文哲的演講。（民眾黨提供）

2024/06/05 17:22

相關新聞：
柯文哲將校園演講 輔大生舉抗議標語「歡迎」阿北

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲今晚（5日）6點30分將於輔仁大學演講，部分學生昨天號召到會場外舉牌抗議，但後來取消。對此，民眾黨發言人吳怡萱說，抗議是民主過程，民眾黨尊重學生表達意見的權利，也歡迎意見不同的學生到場聽聽柯文哲的演講。

吳怡萱今天下午在中央委員會後轉述記者會說，抗議是民主過程，學生有表達意見的權利，他們都尊重，也非常歡迎學生聽柯文哲的演講，通常柯都是直球對決，他們非常歡迎對於民眾黨、國會改革有不同意見跟想法的人，都可以來聽聽柯文哲的演講。

至於年輕人支持度流失的問題，吳怡萱認為，不能單看一個事件，民眾黨要做的還是長期與青年族群對話，這場大學演講，正是民眾黨希望與青年對話的其中一步，希望能在每次對話中，化解青年對於國家、政策的誤解。

吳怡萱說，因為他們要面對的是非常會用文宣洗腦攻擊的民進黨政府，所以更要與青年直接面對面對話，藉由真正的對話、實際的面對面，才能有效地解釋、說明民眾黨在國會改革、花東三法與各項重大政策上的立場。

發言人李頂立補充，民主不會只有一種形狀，任何多元意見都應該被看見，如果有任何意見，歡迎與柯文哲直球對決，他們不會請校長幫忙擋問題，也不會請主持人篩選問題。

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