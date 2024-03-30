拖了7個月！寶林茶室饒河店 北市衛生局3度稽查才合格

北市衛生局長陳彥元（左1）說，寶林茶室饒河店2023年7月稽查、發現缺失；10月再稽查，發現未改善完全；到2024年3月時，總算改善合格。換算相隔7個月之久。（記者廖振輝攝）

2024/03/30 17:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區素食餐廳「寶林茶室」食物中毒案，市議員陳賢蔚質疑，前市長柯文哲任內於2022年9月20日，曾收到民眾透過1999市長信箱反映信義遠百寶林茶室違反食品衛生安全，但柯市府僅在同年9月23日派員稽查合格，後續包含市長蔣萬安任內皆無任何稽查紀錄。北市衛生局長陳彥元說，柯市府在2022年9月23日派員稽查結果合格，所以聚焦在寶林其他分店的稽查，其中饒河店第3度稽查才合格。

陳賢蔚今批評，前市長柯文哲在任時、2022年9月20日，有民眾向1999市長信箱陳情反映，信義遠百寶林茶室環境髒亂、違反食品衛生安全，儘管9月23日派員前往稽查合格，但民眾建議應將業者列管、不定期派員稽查，至今卻無任何稽查紀錄，直到本次出事才在24日前往稽查，質疑行政怠惰。

蔣萬安今下午召開寶林茶室說明記者會，針對媒體詢問陳賢蔚爆料信義遠百寶林茶室在2022年違反食品衛生安全，後續僅同年9月23日一次稽查後便置之不顧；蔣萬安回應，衛生局在2022年9月20日，接獲民眾檢舉，柯市府衛生局9月23日到現場稽查，稽查結果合格，合格後衛生局有到寶林其他各分店稽查，詳細的稽查的時間，由衛生局長詳細說明。

陳彥元表示，柯市府2022年9月23日派員稽查，因稽查結果合格，反而後續焦點聚焦在寶林分店，包含饒河店2023年7月稽查、發現缺失，要求立即改善，2023年10月再去稽查，發現未改善完全、有新狀況，因此要求持續改善，到了2024年3月時，總算改善合格，所以此案到2023年有稽查、2024年3月稽查合格。

陳彥元指出，寶林茶室另外還有家店在台北車站，也在2023年2月前往稽查，結果也是要求改善相關的作業標準等，到2023年3月稽查改善完畢、給予合格。

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