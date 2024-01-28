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首頁　>　新北市

母罵人、子放大聲公還揮刀打人 雙雙被判強制遷離社區

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/01/28 20:22

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某社區管委會提訴控訴，蔡姓母子有違反法令及規約行為，例如：蔡女會辱罵管理人員、蔡子陳男除放大聲公，還在社區大廳揮刀，且曾逮打傷管委，管委會寄發存證信函促請改善仍不改，經區權人大會決議通過同意訴請法院強制遷離，新北地院審理後判決2人須遷離該社區。

該社區指控，2022年間，蔡女在討論社區公共事務時，有辱罵社區管理人員及主任委員情形，另曾恐嚇管理人員，陳男除播放大聲公擾鄰外，還曾因社區公共事務，於社區大廳揮舞刀械恐嚇管理人員，甚至因未經同意使用社區公共用電問題，傷害社區管理委員。

該管委會指，管委會於2022年2月間寄發存證信函促請蔡姓母子改善，並給予超過3個月改善期間，但2人不改，蔡女除有滋擾保全情形外，還罵保全：「抓耙仔、做人狗腿」，陳男仍有拿大聲公喧嘩干擾開會、與保全發生肢體衝突、稱社區帳戶為詐騙帳戶，致社區帳戶遭凍結無法正常使用、嗆聲讓社區房價下降等行為。

該社區於2020年8月召開區分所有權人大會，區分所有權人143人出席，佔全體區分所有權人人數77.29％，區分所有權比例78.18％，決議通過同意訴請法院強制遷離。

蔡姓母子則主張，並無違反公寓大廈管理條例及規約情形，本案是社區現任委員與他們有舊怨，才挾怨報復提起訴訟。

但法官判定，2人確實有違反規約等諸多行為，且持續為之，次數頻繁，對象非特定，已嚴重妨害社區住戶居住品質，已符合公寓大廈管理條例及社區規約規定的「其他違反法令或規約情節重大」要件，經社區管委會發存證信函仍不改，管委會訴請強制遷離，自屬有據，應予准許。

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