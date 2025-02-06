獨家》黃少岑佈局5年「扣頭」劉振南繼任竹聯幫主

竹聯幫「愛堂」前堂主劉振南。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/02/06 00:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑，生前就多次表達希望「愛堂」前堂主「扣頭」劉振南接任，最終竟成「遺願」。由黃少岑逐步扶持的壯年派，以「臨危受命」之姿，坐以「黃袍加身」之舉，並弭平異音，劉振南終於順利繼任。

根據警方蒐報資料，竹聯幫幫主陳啟禮遠颺柬埔寨多年，分裂成「趙霸子」趙爾文派系、與嫡系的「么么」黃少岑派系。但在逾廿年的歲月波折下，趙爾文年邁多病，又罹患阿茲海默症，許多事務由親近者「代為執事」，派系內青壯代無法接受，陸續回歸所謂「正統」的黃少岑旗下，竹聯幫因而重新統合。

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5年前已受糖尿病重症纏身的黃少岑，意識到竹聯幫已成治安單位重點掃蕩對象，興起走入幕後想法。同時揚棄暴力組織標籤形象，最後相中擁有不少政商人脈的劉振南。認為劉已成功轉型為商人，並在新北市經營許久，政商、黑白皆通，作風也不招搖。

尤其關鍵的是，2010年時任國民黨中央委員的連勝文，到新北市永和為同黨市議員陳鴻源站台助選，遭槍手「馬面」林正偉槍擊，當時在場的劉振南迅速奪槍制伏槍手，救了連勝文一命，不僅一炮而紅，也受到國民黨重量級人士肯定，他的形象對竹聯幫插足政治之路一度加分。

不過，當時黃少岑的謀算引起幫內一些「有戰功人士」反彈，認為「扣頭」在幫內無重大聲望，愛堂也非重要堂口，幫眾人數更是稀少，只不過對方「滿能賺錢的」，實在不得委以幫內大任，抗拒氣氛濃重。

黃少岑為了擺平內部不滿聲浪，曾幾度積極展開安撫，也考量在他71大壽時逕行宣佈。但沒料到受長達逾兩年之久的疫情影響，再加上檢警方持續重點清剿竹聯幫各堂口，「扣頭」的意願逐漸消退，只得一再拖延。

其間，沈澱許久的黃少岑為增壯自身態勢，開始將幫內中壯年精銳分子進行招攬，成立「靜安會」，等同他的貼身武力部隊，若幫內或對外有事端，可直接受他命代為操持。這也意外造成了「靜安會」的迅速崛起。

據了解，黃少岑在隨後的時日內，屬意「扣頭」的意願幾乎從未變更。他提拔的貼身資深青壯派也慢慢掌權，也認同竹聯幫可能需要「轉型」，由「拳頭」轉換成安全的日子過活，逐步撫平其他堂口異音。

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