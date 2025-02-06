獨家》竹聯幫主黃少岑3/6慈恩園告別式 「扣頭」劉振南繼任幫主

竹聯幫幫主「么么」黃少岑。（資料照）

2025/02/06 00:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑出殯式場，將於3月6日上午在台北市慈恩園舉行，第3任幫主也確定由愛堂前堂主「扣頭」劉振南接任。劉振南曾在2010年連勝文遭槍擊時，機警奪槍而聲名大噪。

據了解，黃少岑生前表達未來壽終之日，不願在殯儀館內之受「冰存」之苦，因此在他過逝後，幫內人員依據他的遺願，迅速將黃少岑遺體移至大安區萬善堂，並進行淨身。同時移靈至慈恩園生命會館。

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由於黃少岑個性喜歡熱鬧，好場面，因此竹聯幫近日將重點放在雙北市，找尋較為寬廣的場地作為出殯式場，廣邀海內外重量級黑幫，及國內政商人士與會，以便盛大莊重的舉行告別式。

竹聯幫一直希望告別式場能在台北市舉辦，一度選中在北市大直區的一塊停車場地，但幾經折衝，未能如願。也有看中一塊場地，但產權疑隸屬於北市政府，也只得作罷。

在新北市擁有極佳政商人脈的「扣頭」劉振南，也為此數度奔波，在中、永和曾找到兩塊合適的場地，也達成初步協議。但此舉有違警署針對黑幫壓制的舉措指令，最終在新北市警方透過管道多方勸阻下，只得無功而返。

據了解，竹聯幫在諸多考量下，認為慈恩園雖然腹地和廣場並不大，但有部分空地可作設置，雖然交通並不十分便利，但易於管控現場，靈堂也莊嚴，於是昨日決定將慈恩園作3月6日黃少岑的告別式場。

但，竹聯幫為免屆時喪葬事宜發生進退失據情況，也同時預訂二殯最大的「景明廳」，作為備選之用。

「愛堂」前堂主劉振南。（資料照）

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