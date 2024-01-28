談賭債引殺機一刀刺進心臟 6男判賠515萬元

張姓男子遭許男持刀刺死；圖為案發現場。（資料照）

2024/01/28 16:14

〔記者王定傳／新北報導〕許姓男子受友人所託，在前年2月向張姓男子談賭債，因而發生衝突，許男撂5名友人帶球棒殺往張男在新北市三重區的住處；張男拿水果刀攻擊許男，許男奪刀後持刀刺進張男心臟，造成張男死亡，家屬提訴求償，新北地院審理後，判決許男共6人賠償家屬合計515萬餘元，可上訴。

此外，由於其中一名陳姓男子犯案時未成年，家屬因此向他家屬求償，法院同樣也判陳男及其家屬也須賠償515萬餘元；若任一被告有賠錢，於給付範圍內，其餘被告免給付義務。

檢警調查，前年2月間，許男與張男為了賭債而發生口角衝突，雙方相約在張男住處談判，許男撂5名友人，帶著2支球棒、長棍，搭車殺往三重。

當晚7時許，眾人抵達後，張男隨即拿出水果刀朝許男揮砍；許男雖舉起右手阻擋仍遭砍傷，其他同夥見狀持長棍、球棒圍毆張男，許男更奪下張男手中的水果刀，並一刀刺進張男心臟，用力之猛，刀柄與刀刃還因而斷裂分離，王男更趁機狠踹被害人。

被害人頭、胸及背與身體共被刺中11處刀傷，且傷及左心室及肺部，致氣血胸、出血性休克死亡。

刑事部分，一審新北地院依殺人罪，判處許男12年徒刑、並依傷害致死罪，判處王男3年10月徒刑；其他4名同夥李男、楊男、陳男及蕭男，被依「意圖供行使之用而攜帶兇器，在公眾得出入之場所聚集三人以上下手實施強暴」罪，分別判處1年至1年2月不等徒刑。

家屬則提出民事求償，法官審理後判決許男、王男等人都須賠償，判決6人在扣除犯罪被害補償金後，仍須賠家屬殯葬費、扶養費、精神慰撫金等合計515萬餘元，可上訴。

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