恐怖情人刺殺前女友 幫顧幼子「心存善念」獲輕判

高等法院台中分院認為全男手段兇殘，但猶顧慮幼子無母照顧，「心存善念」而改判19年徒刑。（記者張瑞楨攝）

2023/09/28 16:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕全姓男子與廖姓女子去年分手，全男仍深愛廖女，去年為廖女慶生時，全男向廖女提出復合與發生性行為要求被拒，竟持剪刀刺殺廖女，再用水果刀割喉，切斷氣管與兩側頸總動脈殺害，再帶廖女之子去超商買食物吃，之後到警局自首，一審判處無期徒刑，二審卻認為他殺人手段極度兇殘，但猶顧慮幼子無母親照顧，先供食後帶至警局，顯示他心存善念，二審改判19年，可上訴。

高等法院台中分院指出，全姓男子與廖姓女子是情侶，雙方熱戀時，全男從桃園市搬遷至中市工作，與廖女同居在廖女租屋處，但去年間，廖女對他感情轉淡，兩人分手後，全男搬到廖女租屋處3樓，但2人仍有聯絡交往，全男依然深愛廖女，對廖女關懷備至，但仍懷疑廖女與他分手，是因為另有新歡，心生忌妒不甘。

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全男於去年5月28日晚間，趁自己為廖女慶生時，向廖女提出復合與發生性行為之要求，為廖女拒絕，2人發生激烈爭吵，全男先徒手猛力推拉廖女頭部，撞擊浴室牆面及地板，另以雙手用力掐住廖女脖子，廖女暈厥窒息失去意識，持剪刀朝廖女頸部刺殺後，復持水果刀割開廖女頸部，切斷其氣管及兩側頸總動脈，致廖女大量失血休克而當場死亡，全男於翌日（29日）主動到警察局自首上開犯行。

台中地院一審依殺人等罪名，判處無期徒刑，全男與檢方都上訴二審，高等法院台中分院認為，全男殺人罪部分，因案發後自首，適用刑法減刑，依法不得量處死刑。

二審認為，全男苦戀廖女，廖女未能果斷與全男分手，仍然經常聯絡，致全男有復合之期待，趁他為廖女慶生時，向廖女提出復合及發生性行為之要求未果，憤而殺害廖女，犯罪手段雖然極度兇殘；但是本院另考量全男出生於高風險家庭，缺乏父親關愛，母親又長期住院，無法陪伴，於成長過程中亦少與家人親近，缺少親人支持系統。

法官認為，全男無其他前案科刑紀錄，素行尚可，全男案發後於自首前，先帶廖女之子到統一超商，購買食物共同進食後，再到警察局自首，猶顧慮幼子無人（母親）照顧，先供食後帶至警局，全男仍心存善念，並未遷怒他人，尚非無可憫恕之處。

法官強調；全台灣司法心理學會鑑定，全男經過妥適治療後，具有高度教化可能性、中度矯正可能性、高度再社會化之可能性；全男始終坦承犯行之態度，並非毫無悔悟之心，其應非完全無矯治、教化可能，惡性未達應最長期監禁的程度，據此就殺人罪部分改判19年，與其他罪合併執行刑為21年，可上訴。

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