豪宅蓋在國有保護區！顏寬恒稱合法承租 卓冠廷：一般人很難

卓冠廷質疑顏寬恒與家族豪宅，包括大門與車道都蓋在保護區內。（記者張瑞楨翻攝自卓冠廷臉書）

2021/12/23 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕前台中市新聞局長、新北市議員擬參選人卓冠廷今天（23日）質疑顏寬恒及其家族位於龍井區的豪宅，部分建築物蓋在國有保護區內，可能是先取得豪宅的建照與使用執照後，再「二次加工」施做違建；顏寬恒今天下午回應，這是合法承租，只要申請都有資格承租；對此，卓冠廷再提質疑，他強調，一般人恐很難承租國有地保護區，顏寬恒應說明如何承租，以釋眾疑。

顏寬恒對於卓冠廷的指控，今天下午回應說，此一不實爆料指控，請卓冠廷吞回去，這是合法承租，只要有申請都有資格承租，要爆料要引用正確資料，請不要閃避法律責任，不要用「聽說、可能、誰說」這種不敢負責任說法。

對此，卓冠廷今天下午受訪時回應說，顏寬恒還是沒有對「二次施工」等疑慮說明清楚，且顏的回應中，關於「合法承租」之說，也等同顏寬恒已承認，上述豪宅部分建築物（大門、車道）位於國有地保護區內。

卓冠廷強調，一般人恐怕很難承租國有地保護區的土地，顏寬恒認為「只要申請都有資格承租」，不論此說是否屬實，他希望顏寬恒將承租過程說清楚。

卓冠廷進一步表示，顏寬恒被Google（谷歌）街景抓到的「二次施工」，他都不解釋，為什麼使用執照發了的隔年，整棟豪宅還搭滿鷹架在施工，難道還在等台中市政府進去檢查才要認了是違建？至於國有地佔用，2018年大門已經蓋在國有地上，那時他承租了嗎？一般人佔用國有地，是要拆掉，還是能一直沒事，等到國有地切割？

卓冠廷說，顏寬恒如果有承租，「請他拿資料出來，究竟2018到2020年之間，他們家是如何讓國有地能切割出來，讓他承租？他自己是當事人」，「我拿出來的資料是否正確他最清楚，我沒有迴避法律責任，如果我資料正確，請他顏寬恒退選」。

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