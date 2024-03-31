人力銀行封鎖直銷保險業看求職者履歷 業者竟用「這招」破解被抓包

新北地檢署。（資料照）

2024/03/31 14:01

〔記者王定傳／新北報導〕人力銀行業者為免求職者遭不必要騷擾，嚴格限制保險、直銷業者的刊登權限，規定這類業者無法搜索求職者履歷，只能接受求職者投遞；怎料，遠雄人壽何姓營業區經理、盧姓前襄理，涉嫌以親友名義申辦1111人力銀行帳號，觀看封鎖直銷保險業者的求職者履歷共8萬多筆，再聯繫求職者面談，新北地檢署日前依違反個人資料保護法起訴2人。

檢調調查，1111人力銀行為免求職者遭不必要的騷擾，在刊登系統即設定，保險、直銷業者只能接受求職者主動投遞履歷、無法搜索求職者履歷資料，且為確保刊登人是合於使用人力銀行服務，亦特別約定要求刊登人勾選：「刊登人不得假藉他人名義或接受他人委託為虛偽或不實之刊登」、「刊登人須符合個資法及就業服務法等相關法令提出徵才需求」等約定。

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檢方調查，2人知道人力銀行限制嚴格，竟涉嫌以親友名義申辦帳號，再觀看求職者履歷資料，例如：何男以姑姑名義申辦帳號，觀看封鎖直銷保險業者的求職者履歷共7萬1669筆、盧男則以朋友名義申辦帳號，觀看履歷共1萬931筆。

檢方調查，2人事後將履歷截圖聯繫求職者面試，由盧男進行第一次面談、何男進行第二次面談；後因人力銀行察覺怪異報警處理，2人在偵查時均自白犯罪，亦有求職者指證自己明明沒有向遠雄人壽投遞履歷，卻接到面試通知。檢方綜合相關證據後，依「非公務機關非法蒐集個人資料」罪嫌將2人起訴。

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