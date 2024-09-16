國土計畫功能分區圖 南投縣政府稱經議會同意才提報

南投縣議會去年6月定期會提出臨時動議，要求縣府暫緩公告實施「國土功能分區圖及土地使用管制規定」。（資料照，記者張協昇攝）

2024/09/16 07:49

〔記者張協昇／南投報導〕國土計畫功能分區預定明（2025）年4月30日公告實施，各直轄市、縣（市）政府依規定原本應於今年6月30日前將轄區功能分區圖提報內政部審議，惟南投縣政府重申表示，有關國土計畫提交功能分區時程，內政部國土管理署應先完成相關子法立法並說明對於民眾權益影響，縣府在消弭民眾疑慮並取得議會同意後，才會提報。

南投縣政府表示，因國土管理署尚未完成土地使用管制相關子法訂定，相關說帖也過於片面，民眾因擔憂權利受損而陷入恐慌，南投縣功能分區圖公開展覽後即陸續接獲人民陳情案件共計8百多件，為避免民眾權益受損，縣府遂暫緩本縣功能分區提報作業，縣議會在去年6月的定期會也提出臨時動議，決議要求縣府暫緩公告實施「國土功能分區圖及土地使用管制規定」，功能分區圖報部前須取得議會同意。

請繼續往下閱讀...

縣政府強調，內政部次長董建宏8月16日率隊至南投縣府拜會時，縣長許淑華於會中即明確表達國土署應先完成相關子法立法並完整說明對於民眾權益影響，縣府在取得議會同意後，才會提報南投縣國土功能分區圖的立場，並無報載南投縣已經承諾會提交國土功能分區圖一事。

縣政府地政處長唐仁梂指出，國土功能分區劃設後的土地使用管制，對於南投縣民影響甚鉅，不應在土地使用管制相關規定未完成立法前，即要求地方政府提送國土功能分區圖，仍請中央重視民眾權益，在相關配套未完善前，勿倉促上路。

內政部次長董建宏（左3）8月16日率隊拜會南投縣府，縣長許淑華（左4）表達國土署應先完成相關子法立法並說明對於民眾權益影響，縣府在取得議會同意後，才會提報南投縣國土功能分區圖的立場。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法