為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    國土計畫功能分區圖 南投縣政府稱經議會同意才提報

    南投縣議會去年6月定期會提出臨時動議，要求縣府暫緩公告實施「國土功能分區圖及土地使用管制規定」。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣議會去年6月定期會提出臨時動議，要求縣府暫緩公告實施「國土功能分區圖及土地使用管制規定」。（資料照，記者張協昇攝）

    2024/09/16 07:49

    〔記者張協昇／南投報導〕國土計畫功能分區預定明（2025）年4月30日公告實施，各直轄市、縣（市）政府依規定原本應於今年6月30日前將轄區功能分區圖提報內政部審議，惟南投縣政府重申表示，有關國土計畫提交功能分區時程，內政部國土管理署應先完成相關子法立法並說明對於民眾權益影響，縣府在消弭民眾疑慮並取得議會同意後，才會提報。

    南投縣政府表示，因國土管理署尚未完成土地使用管制相關子法訂定，相關說帖也過於片面，民眾因擔憂權利受損而陷入恐慌，南投縣功能分區圖公開展覽後即陸續接獲人民陳情案件共計8百多件，為避免民眾權益受損，縣府遂暫緩本縣功能分區提報作業，縣議會在去年6月的定期會也提出臨時動議，決議要求縣府暫緩公告實施「國土功能分區圖及土地使用管制規定」，功能分區圖報部前須取得議會同意。

    縣政府強調，內政部次長董建宏8月16日率隊至南投縣府拜會時，縣長許淑華於會中即明確表達國土署應先完成相關子法立法並完整說明對於民眾權益影響，縣府在取得議會同意後，才會提報南投縣國土功能分區圖的立場，並無報載南投縣已經承諾會提交國土功能分區圖一事。

    縣政府地政處長唐仁梂指出，國土功能分區劃設後的土地使用管制，對於南投縣民影響甚鉅，不應在土地使用管制相關規定未完成立法前，即要求地方政府提送國土功能分區圖，仍請中央重視民眾權益，在相關配套未完善前，勿倉促上路。

    內政部次長董建宏（左3）8月16日率隊拜會南投縣府，縣長許淑華（左4）表達國土署應先完成相關子法立法並說明對於民眾權益影響，縣府在取得議會同意後，才會提報南投縣國土功能分區圖的立場。（南投縣政府提供）

    內政部次長董建宏（左3）8月16日率隊拜會南投縣府，縣長許淑華（左4）表達國土署應先完成相關子法立法並說明對於民眾權益影響，縣府在取得議會同意後，才會提報南投縣國土功能分區圖的立場。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播