政院邀各縣市研商 南投建議國土計畫法延後實施

南投縣多為山坡地，國土計畫法實施後許多土地將被劃為保育區，恐影響民眾權益，縣政府1日向行政院建議延後實施。（資料照）

2024/04/01 17:03

〔記者張協昇／南投報導〕行政院1日召開「研商國土計畫法實施問題會議」，南投縣政府秘書長洪瑞智率縣府地政處相關人員與會，提出請中央放寬國土保育地區劃設及土地使用規定等7大項建議，並籲請中央在民眾對國土計畫的疑慮及縣府所提建議事項未獲致明確處理方式前，延後實施國土計畫法。

洪瑞智在會中提出的建議如下：1、放寬國土保育地區之劃設及土地使用規定。2、請各環境敏感地區目的事業主管機關重新檢討所管圖資，以確實反映現狀問題。3、民眾既有合法權利應完全受到保障，如權益受到損害，應儘速研議相關補償機制。4、儘速訂定區域計畫與國土計畫轉軌機制，讓申請中的開發許可或興辦事業計畫能在國土計畫法上路後繼續辦理。5、位於公有森林區劃為國保1的原住民保留地，優先劃設為農4（原）。6、原住民微型聚落建議開放劃設條件，不應以3棟為原則。7、中央應明定國土計畫法相關配套，儘速發布國土計畫土地使用管制規則及相關法規，以解民眾對土地使用的疑惑。

洪瑞智表示，會中縣府所提建議獲得行政院正面回應，並交付各部會研議續處，惟行政院強調國土計畫實施期程是否延後，則由內政部研提相關意見送立法院交付政黨協商來決定。

南投縣政府舉辦國土功能分區劃設公廳會，許多民眾均反映希望國土計畫法能暫緩實施。（南投縣政府提供）

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