「水裡來、火裡去」 消防局：特考班學員要有「吃苦當吃補」心理準備

消防署消防訓練中心就消防人員進行高空繩索救援演練情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2023/11/21 23:08

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獨家》消防特考班結訓測驗傳集體舞弊 消訓中心查10人涉案懲處

消防特考班跑步結訓測驗傳舞弊 最重可被懲處退訓

〔記者謝介裕／南投報導〕消防人員可說是公務員中的「特種行業」，經常是水裡來、火裡去，南投一名資深的消防員說，在消訓中心受訓，不僅是要學習各種救災、減災、防災的技能與學科知識，也是對自己與他人安全的一種保障，若連3000公尺的結訓測驗，也要靠舞弊手法過關，日後分發能當個稱職的消防員？

南投縣消防局以本身為例表示，南投縣13鄉鎮市共設有22個分隊，因縣內山高水深的地理環境特性，除了一般火場、溺水、車禍等救災技能與體能訓練外，還有山訓、水訓及入冬後因應玉山、合歡山等高山下雪環境所做的雪季訓練，且都必須以體能作為最基本的基礎。

比如今年10月底，有3名山友試圖以一天時間單攻「八大秀」，即八通關山、大水窟山及秀姑巒山等3座百岳串聯的路線，海拔標高依序為3335公尺、3642公尺及3805公尺，全部都名列百岳之中，結果有一位50多歲的男子，來到南投縣信義鄉八通關越嶺步道14.5公里路段，突然出現暈眩、嘔吐等疑似脫水的症狀，信義消防單位接獲通報後，立即派員上山並徒步費時2天才順利將人平安救下山，若非平時按部就班訓練，怎能順利完成救援任務。

南投縣消防局說，縣內因有玉山與合歡山兩座深受山友喜愛的山脈，所以登山意外事故也較一般縣市多，單是近一個月就發生10餘起，若這些執勤的消防人員，當初在消防特考班結訓測驗中，若不是憑著真本事通過測驗，說不定早就因無法勝任艱鉅的勤務而被淘汰了。

因此，消防局建議在消訓中心受訓的學員，千萬不要有得過且過的心態，並最好有「吃苦當作吃補」的心理準備，如此強化自己的體能與技能，日後也才能真正成為守護社區民眾生命財產安全的打火弟兄或姐妹。

南投縣消防局說，縣內各分隊每月均會就學科、體能與技能等3方面安排訓練，該局則是每半年會就各分隊訓練情況進行成果檢測，並列入考績評比項目之一，當然不是要以考績逼迫，而是希望藉此各分隊能更加落實各項訓練工作，在提高為民服務效率之餘，也能避免消防員本身救災傷亡意外事故發生。

消防署消防訓練中心就消防人員進行車禍救援演練情形。（資料照，記者謝介裕攝）

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