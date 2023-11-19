溪頭接駁車新制首個假日試辦上路 赫見「等嘸人」怪象

溪頭自然教育園區因天冷入園遊客顯得稀稀落落。（記者謝介裕攝）

2023/11/19 13:31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉農會茶業中心（簡稱茶業文化館）往返溪頭搭乘接駁車新措施，於昨至今（19）日的星期假日首度實施上路，雖然整個往返全程接駁完全免費，卻出現「等嘸人」的怪異現象，也格外引發外界關注。

針對此問題，南投縣政府十分重視並分析表示，隸屬台大實驗林管處管轄的溪頭自然教育園區，除了擁有豐富的山林及自然生態資源外，更是避暑勝地，酷熱夏季時，氣溫往往比山下低了攝氏5度以上，如今時序來到初冬，加上冷氣團來襲，使得園區氣溫驟降，致影響民眾入園意願。

其次，溪頭園區內設有3處停車場，加上周邊路旁可供停車的場所，合計可提供約1500個停車位，今是一般星期假日，迄今日中午12點止，園區尚有200個左右的停車位可供停車，相對地對外交通也無塞車疑慮，也是民眾搭乘接駁車意願不高的重要原因。

不過，縣府指出，推出此接駁車新措施，意在改善假日期間溪頭對外交通打結問題，所以試辦的2個月都選擇假日執行，本週是試辦的第一個假日，前往溪頭的遊客不多，交通也順暢，所以搭乘率不高，但接駁車仍按班次時間表發車，原則上，15至20分鐘左右發1班車，採雙向對開方式，並在茶業文化館、內湖國小及溪頭第一停車場設置3個停靠點，歡迎有需要的民眾踴躍搭乘，進而共同為溪頭綠色低碳旅遊盡分心力。

南投縣政府設在鹿谷鄉農會供民眾停車轉乘溪頭接駁車的停車場，可見許多空位，凸顯民眾接駁車搭乘率不高的現象。（記者謝介裕攝）

南投縣政府及台大實驗林管處在溪頭園區公告接駁車班次時間表，但卻未見有遊客搭乘情形。（記者謝介裕攝）

溪頭自然教育園區因天氣變冷，入園的遊客不多，連著名景點大學池竹拱橋也是如此。（記者謝介裕攝）

南投縣政府設在鹿谷鄉農會提供前往溪頭遊玩的接駁車，因冷氣團來襲等因素，致搭乘率不高。（記者謝介裕攝）

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