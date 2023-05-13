疑詐團涉囚禁毆打成員 南投警越轄台中逮嫌犯

涉嫌詐騙犯罪的林男行搶機車不成，又要搶1輛計程車逃逸，最後也沒得逞。（民眾提供）

2023/05/13 14:11

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉廬山地區11日晚間發生疑似詐騙集團涉嫌非法囚禁、毆打被害人，趁隙逃脫後向仁愛分局報案，警方掌握林姓主嫌現身台中市南區，12日下午前往拘提，林嫌不僅跳樓逃避警方抓捕，還一度要搶路過的汽、機車逃逸，所幸均未得逞，最後被警方逮捕，嫌犯跳樓受傷，目前就醫戒護，警方將進一步偵訊釐清案情。

據了解，疑似由林姓男子為首的詐騙集團，日前以仁愛鄉廬山地區的民宿為基地對民眾進行詐騙，但集團成員疑因分贓不均等問題爆發內訌，成員遭林男囚禁、毆打，之後趁隙逃脫報警，林男見事跡敗露也展開逃逸。

仁愛分局昨天下午掌握林姓男子行踨，人在台中市南區的1處商務旅館藏匿，向南投地檢署檢察官申請拘票前往逮人，但林男發現警方到場，從旅館3樓跳下逃逸導致腳部受傷，接著搶1輛機車未遂，4點30分左右行經忠孝路、大勇街口，被1名仁愛分局員警發現，林男體型壯碩，員警先與其對峙並呼叫支援警力到場。

正巧路口有民眾騎機車經過，林男試圖將騎車民眾拉下騎機車逃逸，員警衝上前從後抱住林男，雙方一陣拉扯，機車騎士也趁隙離開，林男搶車失敗，又想搶1輛計程車逃逸，員警立刻衝上前再度與其拉扯，之後台中市警局三分局員警趕到，合力將林男逮捕。

仁愛分局表示，林男在逃逸過程中受傷，送醫救治後無生命危險，目前已加強全天侯戒護，林男涉犯案件由檢警進一步調查釐清。

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林男在路口要搶路過民眾的機車。（民眾提供）

林男要將機車騎士拉下車，再騎車逃逸，後方員警制止，拖住林男。（民眾提供）

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