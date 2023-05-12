藉徵才拘禁人頭帳戶提供者 屏警跟監逾百公里逮詐團3嫌

警方逮詐團成員。（屏東縣警局提供）

2023/05/12 16:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕詐騙集團於網路張貼求職假訊息，誘騙應徵者提供人頭帳戶並控制其行動，屏縣警方據報組成專案小組，在檢察官指揮偵辦下，跟監逾1百公里，在台中逮獲3名詐騙集團成員，經移送屏東地檢署偵辦後，向法院聲押獲准，全案擴大追查其他共犯。

警方指出，屏東警分局民族所日前接獲行庫通報，疑似有洗錢車手案，員警到場後該名黃姓男子表示，被拘禁在高雄市一處商務旅館多日，且還有其他人遭控制，警方隨即組專案小組，報請屏東地檢署指揮偵辦。

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檢警追查發現，李姓、孫姓、傅姓3人加入詐欺集團，該集團在境外設立機房透過管道蒐集人頭帳戶及處理詐欺所得金流，另由其他成員在台灣向不特定人士取得人頭帳戶，並以控制行動及私行拘禁等方式控管人頭帳戶提供者，以確保帳戶得以順利轉匯、提領。

調查發現，該集團於網路張貼求職假訊息，陸續有民眾誤信應徵，李嫌5 月初接獲指示與應徵的黃姓男子，相約在高雄某處旅館碰面，並收取金融帳戶，回報集團後再依指示與孫嫌、傅嫌輪流看守黃男防止其離去及對外聯繫，該集團並利用此期間向不特定人詐騙及指示匯入被害人所提供的帳戶。

全案由屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經與警政署刑事局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊、屏東縣政府警察局刑事警察大隊、屏東分局共組專案小組，以及協請新竹縣政府警察局刑警 大隊與新湖分局支援清查研析，循線掌握李姓、孫姓、傅姓等3嫌行蹤後，於本月（5月）9 日拘提到案，經承辦檢察官訊問後認3人涉嫌三人以上共同詐欺、洗錢、私行拘禁、參與犯罪組織 等犯罪嫌疑重大，並有勾串逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

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警方逮詐騙集團成員送辦。（屏縣警局提供）

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