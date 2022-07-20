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    花了半世紀圓夢 南投九九峰動物樂園24日剪綵試營運

    恐龍之丘有互動式大恐龍。（記者陳鳳麗攝）

    恐龍之丘有互動式大恐龍。（記者陳鳳麗攝）

    2022/07/20 12:50

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕5月開放3天讓在地的草屯鎮民免費入園造成轟動，南投縣草屯鎮九九峰動物樂園將在本月24日剪綵後試營運，該園董事長游家富國小畢旅參觀台北市立圓山動物園後，就立志在中部蓋動物園，等了半世紀終於圓夢，而這座以迷你動物和鳥類為主的動物樂園，24日起先開放第一期園區，俟第二期也完成後，將實現「打造亞洲最大鳥園」的第二個夢想。

    位在草屯鎮富寮里郊區的九九峰動物樂園，園區總面積20公頃，第一期開放的園區12公頃，鳥類和可愛動物的種類約有70種，本月24日剪綵後試營運，第一區園區面積大且有坡道，行動較不便的老弱婦孺，可在入園後告知工作人員，即可安排搭乘遊園車。

    多個架設天網的賞鳥區，遊客可進入與多種鳥類互動，其中有一區就是鸚鵡互動區。本身非常喜歡鸚鵡的游家富，說起自己與鳥類，尤其是鸚鵡的緣分十分有勁，他說，他是台中潭子的鄉下孩子，四周都是青山、綠樹，從小的玩伴是貓、狗、小鳥，後來自己有經濟能力後，開始養鸚鵡及其他鳥類，並開始做買賣，對鳥類更為了解和喜愛，其中聰明、會學人說話、唱歌的鸚鵡，最得自己的歡心。而架設天網與遊客近距接觸的其中一區就是體型較小的吸蜜鸚鵡。

    游家富興建中部第一座動物樂園，是立志半世紀才實現的願望，他透露，國小畢業旅行到台北市立圓山動物園，第一次逛動物園，看到那麼多動物，內心震撼不已，當天根本不想離開，因為離開後，就不知何時才有機會再到台北看動物。那時心想「為何中部沒有動物園？如果有動物園，就不用坐車去台北看！」，心中的遺憾讓12歲的男孩埋下「在中部蓋動物園」的心願種子，而經半世紀這顆種子終開花結果。

    九九峰動物樂園第一期開放的園區，設有「恐龍之丘」有幾座大型的恐龍有聲音也會動，還有一座可坐上去的恐龍，讓喜歡恐龍的小朋友可與恐龍互動。

    喜歡動物和鳥類的游家富，12歲就立志在中部蓋動物園，等了半世紀終於圓夢。（記者陳鳳麗攝）

    喜歡動物和鳥類的游家富，12歲就立志在中部蓋動物園，等了半世紀終於圓夢。（記者陳鳳麗攝）

    吸蜜鸚鵡區架設天網，裡面的鸚鵡體型較小，讓遊客可與鸚鵡互動。（記者陳鳳麗攝）

    吸蜜鸚鵡區架設天網，裡面的鸚鵡體型較小，讓遊客可與鸚鵡互動。（記者陳鳳麗攝）

    吸蜜鸚鵡與人很親近。（記者陳鳳麗攝）

    吸蜜鸚鵡與人很親近。（記者陳鳳麗攝）

    九九峰動物樂園占地寬廣，24日將先開放第一園區。（記者陳鳳麗攝）

    九九峰動物樂園占地寬廣，24日將先開放第一園區。（記者陳鳳麗攝）

    中部第一座動物園的九九峰動物樂園，設有遊園車供老弱婦孺搭乘。（記者陳鳳麗攝）

    中部第一座動物園的九九峰動物樂園，設有遊園車供老弱婦孺搭乘。（記者陳鳳麗攝）

    迷你馬是可愛動物的其中一種。（記者陳鳳麗攝）

    迷你馬是可愛動物的其中一種。（記者陳鳳麗攝）

    鳥類是動物樂園的主角。（記者陳鳳麗攝）

    鳥類是動物樂園的主角。（記者陳鳳麗攝）

    狐獴對人很好奇，不時以立姿與人們對視。（記者陳鳳麗攝）

    狐獴對人很好奇，不時以立姿與人們對視。（記者陳鳳麗攝）

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