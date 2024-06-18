草屯路邊停車收費 24日起試營運

路邊停車收費的智慧感應樁都已安裝，有人行道的設感應樁就設在人行道上。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/18 05:30

7/8起半價每小時10元 6週後恢復每小時20元 民代促10分鐘內免費

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮路邊停車收費，廿四日起試營運，前兩週免收費，七月八日起半價每小時十元，六週後恢復正常收費每小時二十元，由於埔里鎮路邊停車收費未來有十分鐘內免費的緩衝時間，草屯鎮公所昨日舉辦停車收費啟動儀式宣傳活動時，民代建議比照埔里鎮辦理，以增加停車格的周轉率，公所表示會再與廠商研商。

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收費全部採智慧停車樁感應

草屯鎮路邊停車格收費，從前任鎮長洪國浩時代就開始規劃，惟直到二○二一年十二月廿四日，南投縣公共停車場收費自治條例修正案獲縣議會三讀通過，路邊停車格收費才有法源依據，而草屯鎮委外收費作業，廠商籌備接近尾聲，將於下週一試營運兩週。

草屯鎮公所昨日由鎮長簡景賢主持路邊、路外停車收費委外經營管理啟動儀式記者會，宣布試營運、優惠期和恢復正常營運的收費方式和繳費流程，並強調收費全部採智慧停車樁感應。

民眾可下載App 另設多部繳費機

草屯鎮公所強調，六月廿七日和七月三日將各開一場說明會，向鎮民說明收費方式和繳費亭設置地點，屆時民眾可下載「草屯停車幫幫忙」App，已下載「南投停車幫幫忙」App的民眾也適用，另也會設置多部繳費機，設置地點將在說明會時公布。

由於埔里鎮的路邊停車收費，也從下月起正式收費，人工和電子式收費各半，屆時會有三個月採停車三十分鐘內免費優惠措施，三個月後恢復十分鐘內免費，昨日有多位鎮民代表也幫民眾反映，草屯鎮未來僅有五分鐘免費，希望草屯鎮比照埔里鎮做法，採停車十分鐘內免費，以增加停車格週轉率。

草屯鎮公所表示，與廠商簽約時，比照南投市停車五分鐘內免收費，因此是否放寬到十分鐘，須再與委外廠商研商後才能確定。

草屯鎮公所17日舉行路邊停車收費啟動記者會，宣布下週一開始試營運。（記者陳鳳麗攝）

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