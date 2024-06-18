往奧萬大要道 投83線將封路施工

2024/06/18 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉鄉道投八十三線霧社至萬大路段即日起進行上邊坡整治工程，日間採雙向管制與整點放行，指標廿五公里新武界隧道口也有混凝土路面施工，六月廿四日至七月十二日更採取全日廿四小時封閉，人車無法通行，由於投八十三線為往返奧萬大森林遊樂區重要道路，遊客行前要做好路況查詢，以免影響行程。

仁愛鄉投八十三線為往返大同村霧社、親愛村重要道路，也是通往奧萬大森林遊樂區必經路線，去年八月卡努風災重創導致沿線有多處災害，縣府持續進行災修工程，其中霧社起點至四，六公里萬大路段，昨起展開邊坡整治，週一至週六上午九時起雙向管制，每小時放行一次為十分鐘，中午十二時至下午一時開放通行，下午五時後結束管制，週日則不施工。

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至於投八十三線廿五公里新武界隧道口接近法治村武界部落，即日起至七月十二日也有混凝土路面工程，施工管制分兩階段，第一階段至六月廿三日上午八時前及下午五時後開放通行，其餘時段雙向封閉，六月廿四日至七月十二日則是廿四小時封閉，無法通行。

由於將進入暑假出遊旺季，林業保育署南投分署提醒要前往奧萬大森林遊樂區的遊客，須由投八十三線霧社端進出，行前也務必做好路況查詢，以免影響行程。

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