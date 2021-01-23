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    首頁　>　南投縣

    南投農友表現閃亮全國 囊括神農、模範農民及金推獎

    南投縣農民節表彰大會場面熱鬧，也讓人看到農友去年繳出的亮麗成績。（記者謝介裕攝）

    南投縣農民節表彰大會場面熱鬧，也讓人看到農友去年繳出的亮麗成績。（記者謝介裕攝）

    2021/01/23 18:51

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣農民節表彰大會今日在南投縣文化局熱鬧登場，不僅在全國僅有10個名額的第32屆神農及全國模範農民獎項中，縣內農友各搶下1席之外，連首屆幸福農村金推獎全國只有18個名額，縣內也多達5個農會獲獎，其中，金推獎個人方面還有2人獲獎，值疫情造成百業蕭條之際，縣內農友及各級農會克服萬難繳出如此亮麗的成績，更顯得難能可貴。

    南投縣長林明溱致詞表示，南投縣是典型農業社會，農業更可謂是南投的根基命脈，去年在疫情及苦旱雙重打擊下，南投農友非常努力，也創造許多好成績，才能在今天獲得頒獎表揚，除了恭喜獲獎農友、農民團體及農業推廣幹部，他也深知仍有不少縣內農產品恐將面臨價低滯銷的困境，縣府團隊也會持續密切與縣農會及13鄉鎮市農會合作，適時推出助農促銷相關措施拓展市場，為農友創造更好的收益。  

    此次農民節表彰大會在寶島民俗技藝團精彩的戰鼓及雙獅獻瑞下揭開序幕，包括縣農會理事長胡嘉宸、總幹事曾明瑞及13鄉鎮市農會3巨頭均踴躍出席，縣府為了落實防疫，除嚴格執行實名制，管制入場人員量體溫、戴口罩，連座位安排也堅守安全距離。 

    表揚名單如下，第32屆全國10大神農獎謝瑞裕、全國模範農民王朝偉、南投縣模範農民李倫德及蘇春賢，第1屆幸福農村金推獎（單位）為南投縣農會、草屯鎮農會、名間鄉農會、水里鄉農會及信義鄉農會，金推獎（個人）方面為南投縣農會張育賢及草屯鎮農會林莞琦。

    南投縣長林明溱（左）頒獎表揚榮獲全國10大神農獎的農友謝瑞裕（中）情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（左）頒獎表揚榮獲全國10大神農獎的農友謝瑞裕（中）情形。（記者謝介裕攝）

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