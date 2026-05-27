苗栗農工科展獲2特優 AI辨鈔、節能系統代表桃竹苗征全國

《鈔越未來》作品不僅能即時辨識紙鈔面額，更可進行金額累計與顯示，兼具科技創新與生活應用價值。（圖由苗栗農工提供）

國立苗栗高級農工職業學校學生參加「第66屆國立暨縣（市）公私立高級中等學校第二區科學展覽會」，共榮獲2件特優、2件優等及7件佳作；其中《鈔越未來》、《冷與熱的魔法－節能系統》2件特優作品，將代表桃竹苗區進軍全國賽。

校方指出，《鈔越未來》由電機空調科老師李國禎指導學生古恩銍、吳秉翰及江翰棋，以結合YOLOv8人工智慧影像辨識技術與Arduino控制系統，開發智慧紙鈔辨識與統計裝置，不僅能即時辨識紙鈔面額，更可進行金額累計與顯示，兼具科技創新與生活應用價值。

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《冷與熱的魔法－節能系統》同樣由李國禎指導學生邱金佑、饒振綋及吳和謙共同研究，利用空調系統產生的冷凝水進行熱交換設計，降低冷媒溫度與系統負荷，達到節能與延長設備壽命的效果，兼具環保概念與實務應用性。

此外，化學科老師羅維眞指導學生李侑恩、彭品喬及蕭嘉千，以《淨界探秘－清潔劑效能之探討》榮獲優等；環境學科老師黃釧洪指導學生邱暉元、陳槿閎及黃冠銘，以《幫烤箱穿內衣》作品也榮獲優等。其餘作品共榮獲7件佳作，涵蓋化學科、農業與食品學科、工程學科及環境學科等領域，展現學生多元創新與實作研究能力。

苗栗農工校長張世波表示，學校長期鼓勵學生從生活中發現問題，透過探究與實作培養創新思維及解決問題能力。此次科展不僅展現學生扎實的專業能力，也凸顯技職教育「務實致用、創新研發」的特色。學校也期許晉級全國賽的團隊持續精進，再創佳績，為苗農爭光。

《冷與熱的魔法－節能系統》利用空調系統產生的冷凝水進行熱交換設計，降低冷媒溫度與系統負荷，達到節能與延長設備壽命的效果。（圖由苗栗農工提供）

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