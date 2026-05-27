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    K-SPARK 週六高雄開唱 高捷：加密班距、加強信用卡使用宣導

    2026/05/27 14:12 記者王榮祥／高雄報導
    K-SPARK 5/30高雄開唱，高捷照例規劃加密班距。（高捷提供）

    K-SPARK 5/30高雄開唱，高捷照例規劃加密班距。（高捷提供）

    K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026將於5月30日於世運主場館盛大登場!高雄捷運公司今指出，演唱會期間將加密班距，並因應外國歌迷齊聚、強化信用卡感應搭乘宣導服務。

    高捷說明，演唱會當日將依人潮狀況分階段加密紅線班距，自上午10時30分起加密至約6分鐘一班，下午3時後縮短至約4分鐘一班，傍晚5時前後進場高峰則加密至約3分鐘一班；散場後同樣將透過空車待命、加班車及3分鐘班距等方式進行疏運，協助歌迷快速返程。

    演唱會期間，高捷將於R17世運站及周邊加派人力進行旅客引導與動線分流，並配合警方執行現場疏運措施；另因應散場大量人潮，部分天橋及人行道將進行管制，請旅客依現場牌面及工作人員指示，由指定出入口依序進站搭車。

    高捷指出，當天持續提供貼心行李寄放服務，於R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區，方便攜帶大型行李之歌迷使用；歌迷聽完演唱會後，可直接搭車至R16左營站領取行李，寄放服務時間為5月30日下午2時至晚間11時，每件行李均一價200元，當晚11時前須領回。

    高捷提醒旅客，演唱會現場不販售單程票，建議提前準備一卡通、悠遊卡等電子票證，也可直接使用支援感應功能的信用卡進站，以減少購票等待時間。

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