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    首頁　>　苗栗縣

    竹苗會考117學年度起改為「5級分+7積點」 苗縣府：尊重

    竹苗區高級中等學校入學推動工作小組，昨（10）日做出重大決議，有關竹苗區高級中等學校免試入學作業比序規則，117學年度起國中教育會考成績將從現行三級分制改為「五級分＋7積點制」。（取自新竹縣政府官網）

    竹苗區高級中等學校入學推動工作小組，昨（10）日做出重大決議，有關竹苗區高級中等學校免試入學作業比序規則，117學年度起國中教育會考成績將從現行三級分制改為「五級分＋7積點制」。（取自新竹縣政府官網）

    2024/09/11 11:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹苗區高級中等學校入學推動工作小組，昨（10）日做出重大決議，有關竹苗區高級中等學校免試入學作業比序規則，117學年度起國中教育會考成績將從現行三級分制改為「五級分＋7積點制」且弱勢加分，適用對象為今年的小六學生。對此，苗栗縣政府教育處表示，雖縣府提出的「三級分＋7積點制」雖未獲同意，但仍尊重入推會最終的決議。

    竹苗區高級中等學校免試入學作業比序規則，現行國中教育會考成績採三級分制，A六分、B四分、C兩分；改為「五級分＋7積點制」後，A與C得分不變，但將B再分為三個等級為B++五分、B+四分、B三分、C兩分，並且在經濟弱勢、地域弱勢、身分弱勢身分上外加一分。

    針對竹苗區高級中等學校免試入學作業比序規則，新竹縣於去年6月成立入學推動工作專案小組，邀請國教署適性入學委員與高國中校長、家長組織代表、教師組織代表等推行。

    新竹市支持七級分制、新竹縣提出五級分＋7積點制、苗栗縣支持三級分＋7積點制，3縣市支持的立場不同，經入學推動工作專案小組考量扶助弱勢、五科均衡學習、會考制度設計及竹苗區學生會考成績態樣等因素，昨決議117學年度起國中教育會考成績將從現行三級分制改為「五級分＋7積點制」。

    對此，苗縣府教育處認為，現在的免試入學制度已實施十多年，相當穩健，但為了因應竹苗區的發展，提出參考中投區的三級分＋7積點制，雖然未獲入學推動工作專案小組2/3同意通過，但是尊重其最終的決議。

    但苗縣府教育處表示，苗縣在會中也提出為降低現正就讀國中階段學生的衝擊，應於3年後實施，讓學校、老師可於緩衝期間以充分向家長及學生宣導及輔導，獲入學推動工作專案小組採納。

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