逆轉！被控收錢放水業者傾倒垃圾 前三灣鄉長温志強二審改無罪

苗栗縣三灣鄉無黨籍前鄉長温志強，被控任內違法放行事業廢棄物傾倒三灣鄉掩埋場，一審判刑6年，二審改判無罪。（資料照）

2024/08/27 16:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣三灣鄉無黨籍前鄉長温志強，被控收錢放水鄉內學校工程的業者江煥成，違法將營建（事業）廢棄物運入鄉掩埋場傾倒，苗栗地院一審依圖利罪，判處他與隊長廖芳毅各6年徒刑，檢方與溫等3人都上訴二審，高等法院台中分院卻認為，「苗栗縣三灣鄉代處理廢棄物自治條例」等自治法規，設有收費代為處理廢棄物的條文，温志強、廖芳毅依此協助江煥成清除廢棄物，並根據自治條例向江收取規費（處理費），尚難認3人有圖利、違法等犯意，據此判決3人無罪，可再上訴三審。

判決指出，温志強於第二屆鄉長任內，2020年6月指示時任鄉公所清潔隊長廖芳毅，讓承攬三灣國小操場改建工程的業者江煥成，把刨除PU跑道產出的廢棄物，分3車次運入三灣鄉掩埋場傾倒，公所只依處理一般廢棄物價格，向江姓業者收取2萬5000元處理費（規費），涉嫌圖利等罪名。

苗栗地方法院審理時，温志強辯稱是三灣國小反映，如果無法清運學校工程廢棄物，將影響工程進度，他們才協助業者，但一審法官卻認為，業者江煥成先向校方，提出追加廢棄物清理費未果，才請校長等人向温提議收置廢棄物，且校方到公所拜訪温之前，温已指示廖了解此事，廖含回報應請廠商自行找環保公司處理事業廢棄物，法官認為温早知而介入廢棄物處理，依共同犯對主管事務圖利罪，判處温與廖各6年徒刑，江依違反廢棄物清理法判1年2月、緩刑3年，條件是支付公庫20萬元，檢方與溫等3人都上訴。

二審見解與一審完全不同，高等法院台中分院合議庭認為，2007年公告的「苗栗縣三灣鄉代處理廢棄物自治條例」，以及2017年公告的「苗栗縣三灣鄉代清除廢棄物自治條例」，都允許該鄉公所清潔隊，代為處理鄉內的一般事業廢棄物，但「廢棄物清理施行細則」與環保署的解釋函卻又規定，鄉鎮市公所除受縣環保局委託外，不得受事業委託處理一般事業廢棄物，自治條例與中央法規似有牴觸。

合議庭認為，上述「苗栗縣三灣鄉代處理廢棄物自治條例」，沒有被行政院、中央環境衛生主管機關或縣政府公告為無效，現仍有效，因此，温志強、廖芳毅援用自治條例，協助江煥成處理、清除PU跑道廢棄物，並根據自治條例規定向江煥成收取規費，尚難認定3人有何圖利、違反廢棄物清理法及公務員登載不實的主觀犯意，據此判決無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法