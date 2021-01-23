丟垃圾「按表操課」！ 苗縣春節垃圾清運時間表出爐

苗栗縣環保局彙整18鄉鎮市公所春節家戶垃圾清運資訊。（圖由環保局提供）

2021/01/23 21:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將至，家家戶戶少不了大掃除，除舊布新迎新年，苗栗縣內18鄉鎮市公所即日起陸續受理清運大型家具，環保局也提醒，春節期間各鄉鎮市的家戶垃圾清運時間有異動，請鄉親配合，一同維護春節居家生活環境的乾淨整潔。

環保局彙整18鄉鎮市公所春節家戶垃圾清運資訊，初一到初四（2月12日到15日）停收的有苗栗市、頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉、三義鄉。

初一到初三（2月12日到14日）停收的有苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、大湖鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

三灣鄉於初一到初三（2 月12日到14日）及初五（2月16日）停收垃圾。南庄鄉於初一、初二（2月12、13）及初四（2月15日）停收。

環保局表示，18鄉鎮市公所巨大垃圾收運時間，則請鄉親依所在地公所訂定之時間，於春節前向清潔隊辦理預約登記清運，春節假期期間將停止收運。

環保局長陳華盛呼籲，請民眾配合公所清運時間清除家中垃圾，並做好垃圾分類及資源回收，勿於春節期間停收時間，任意將垃圾堆棄戶外，造成環境髒亂，如有發現髒亂，可撥打陳情報案專線0800-066666。

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