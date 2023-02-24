小三通程序再簡化 金門籍居民3/1起可當日購票搭船

小三通審核程序再簡化，3月1日起，金門籍居民可當日現場購票、搭船。（記者吳正庭攝）

2023/02/24 20:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門小三通審核程序再簡化，3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效旅行證件，可當日現場購票、搭船。

金門縣政府說，對於非金門籍的配偶（含中配）、直系血親、陸生等身分，同步簡化身分審核作業時間，訂票時間由原本搭船的前3天縮短為搭船前2天，最晚登記時間為開航日前2天的上午11點。

縣府指出，兩岸小三通在行政院核定「金馬地區居民春節交通專案」後，自1月7日復航；行政院再於2月7日宣布，持續推動小三通常態化；縣府統計，到2月24日止，金門、廈門與金門、泉州兩條航線總入出境達6894人次。

縣府觀光處指出，3月1日起，金門籍居民得於小三通交通船當日開船前1小時，到碼頭購票櫃台出示身分證與護照或金馬證等有效旅行證件，由購票櫃台人員確認身分證所載地址為金門縣後，即可購買小三通船票，並請搭船民眾於移民署入出境證照查驗時，主動出示身分證與相關證件，配合查驗。

縣府觀光處提醒，小三通仍有開放對象限制，此次除開放金門籍民眾可以當日現場購票外，金門籍居民的非金門籍配偶或直系血親，或非屬上述類別的個案或有人道需求者，仍應提前預訂船位。小三通訂位專線：（082）371412、（082）315045、（082）320646，或可至金門水頭碼頭浯江輪渡有限公司服務櫃台訂位，受理時間每日上午9點到12點、下午1點30分到4點30分。

3月1日起，金門籍居民小三通可當日現場購票、搭船。（記者吳正庭攝）

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