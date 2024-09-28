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    首頁　>　基隆市

    慘！早上剛修好基隆安樂區下午又爆水管 民眾怨無水可用

    基隆市基金三路武聖街口昨天自來水破管，水公司人員漏夜搶修，逾萬戶停水1天。（嚴福神提供）

    基隆市基金三路武聖街口昨天自來水破管，水公司人員漏夜搶修，逾萬戶停水1天。（嚴福神提供）

    2024/09/28 16:55

    首次上稿：10:49
    更新時間：16:55（新增下午又爆管）

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市基金三路、武聖街口的自來水管昨天清晨6點左右破管，逾萬戶停水，直到今天早上6點才搶修完成，沒想到同一個地方下午3點又爆管，預計晚間9點後開挖搶修；當地部分地區停水超過1天直到今天早上才有水可用，但晚上又要停水，民眾抱怨連連。

    內寮里長嚴福神表示，昨天清晨6點左右基金三路、武聖街口發生自來水管破管，路面都是自來水，立即通知自來水公司人員搶修；沒想到今天下午3點左右，原破管處又爆管漏水，原本水來了，現在又要停水，民眾抱怨連連。

    嚴福神指出，該處底下有3支水管，都是30幾年的老舊水管，搶修不知又要多久時間，要求水公司派水車支援。

    水公司人員表示，昨天立即調派機具等進場搶修，但因安樂區強降雨，考量工地及施工人員安全而暫停中斷修復，施工人員、機具都在現場備勤，再加上基金三路屬交通要道，施工要兼顧意現場車流順暢，現場施工人員進、出管制與安全，搶修進度較緩慢。停水期間現場備有水車供民眾使用。

    據指出，搶修期間停水區域包內寮澳底產業道路、基金一路至基金三路、基隆港西岸聯外道路安樂端、武崙街、武嶺街、武聖街、武訓街、武隆街，停水逾萬戶。

    昨天基隆強降雨，民眾淋得濕漉漉的，回到家沒水可用，一直到今天早上8點仍然沒水，假日早餐店也無法做生意，抱怨連連。

    安樂區長簡翊哲上午指出，不少民眾反映到今天仍無水可用，十分不便，停水超過1天了，加上部分地區淹水，無水可用，也無法清理家園，抱怨聲四起。

    水公司表示，今天清晨5點56分已完成接管，6點左右開始排水，7點逐步恢復供水，因停水時間較長，管線內需時間補足水量，地勢較高的住戶復水時間會較晚一點。

    基隆市基金三路武聖街口昨天自來水破管，水公司人員漏夜搶修。（嚴福神提供）

    基隆市基金三路武聖街口昨天自來水破管，水公司人員漏夜搶修。（嚴福神提供）

    基隆市基金三路武聖街口昨天自來水破管。（嚴福神提供）

    基隆市基金三路武聖街口昨天自來水破管。（嚴福神提供）

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