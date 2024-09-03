全國漁民節系列活動 表揚祝大漁旗得獎者
2024/09/03 16:13
〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年全國漁民節慶祝系列活動，今天在基隆表演藝術中心頒獎表揚祝大漁旗比賽得獎優勝者，祝漁民漁獲滿；9月6日表揚全國漁民之外，還有燈火漁船手作DIY、深度漁村小旅行等活動，讓民眾體驗基隆的海洋魅力。
全國區漁會與基隆區漁會舉辦的全國漁民節慶祝活動，今年以「鱻魚滿載 潮嚮基隆」為主題，並以在地特產小卷作為形象代表，從4月起陸續到全國30個鄉鎮舉辦食魚教育、祝大漁旗繪畫比賽、全台廚神料理爭霸賽。
今天在基隆表演藝術中心頒獎表揚祝大漁旗繪畫比賽得獎者，漁業署長王正芳也出席頒獎，得獎作品即日起至9月8日在表演藝術中心展出。
副市長邱佩琳表示，基隆海域是台灣北部重要漁場，每年產量約6萬公噸，居全國第四，是重要海港城市。
議長童子瑋指出，政府也積極提升漁船品質，改善工作環境，同時也要強化冷鏈系統，提升儲運量，進一步推廣各地的漁業的品牌產銷升級，完成產地到餐桌的一個目標。
基隆區漁會理事長簡建輝指出，9月6日在基隆表演藝術中心舉行盛大頒獎典禮，表揚全國模範漁民、優秀漁民及績優員工，還有漁會家政成果展、燈火漁船手作DIY、綠色照顧成果展、漁業數位典藏紀錄片放映等系列，晚上還有高空煙火秀；9月7日有深度漁村小旅行，來基隆呷尚青的在地漁產，體驗海洋文化。