全國漁民節系列活動 表揚祝大漁旗得獎者

漁業署與全國區漁會今天在基隆表演藝術中心頒獎表揚祝大漁旗繪畫比賽得獎者。（記者盧賢秀攝）

2024/09/03 16:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年全國漁民節慶祝系列活動，今天在基隆表演藝術中心頒獎表揚祝大漁旗比賽得獎優勝者，祝漁民漁獲滿；9月6日表揚全國漁民之外，還有燈火漁船手作DIY、深度漁村小旅行等活動，讓民眾體驗基隆的海洋魅力。

全國區漁會與基隆區漁會舉辦的全國漁民節慶祝活動，今年以「鱻魚滿載 潮嚮基隆」為主題，並以在地特產小卷作為形象代表，從4月起陸續到全國30個鄉鎮舉辦食魚教育、祝大漁旗繪畫比賽、全台廚神料理爭霸賽。

今天在基隆表演藝術中心頒獎表揚祝大漁旗繪畫比賽得獎者，漁業署長王正芳也出席頒獎，得獎作品即日起至9月8日在表演藝術中心展出。

副市長邱佩琳表示，基隆海域是台灣北部重要漁場，每年產量約6萬公噸，居全國第四，是重要海港城市。

議長童子瑋指出，政府也積極提升漁船品質，改善工作環境，同時也要強化冷鏈系統，提升儲運量，進一步推廣各地的漁業的品牌產銷升級，完成產地到餐桌的一個目標。

基隆區漁會理事長簡建輝指出，9月6日在基隆表演藝術中心舉行盛大頒獎典禮，表揚全國模範漁民、優秀漁民及績優員工，還有漁會家政成果展、燈火漁船手作DIY、綠色照顧成果展、漁業數位典藏紀錄片放映等系列，晚上還有高空煙火秀；9月7日有深度漁村小旅行，來基隆呷尚青的在地漁產，體驗海洋文化。

學生燈火漁船手作DIY，可以閃閃發亮。（記者盧賢秀攝）

學生燈火漁船手作DIY，可以閃閃發亮。（記者盧賢秀攝）

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