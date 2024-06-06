陳文欽奪基隆綠竹筍評鑑賽特優 選購循「5口訣」必好吃

基隆市農會舉辦綠竹筍評鑑賽，農友陳文欽脫穎而出，以94.5分拿下特等獎；圖為基隆市議長童子瑋（左）聆聽農友分享挑選好吃綠竹筍的訣竅。（記者俞肇福攝）

2024/06/06 16:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市農會今天（6日）舉辦綠竹筍評鑑賽，共30名農友參賽，陳文欽脫穎而出，以94.5分的高分拿下特等獎，他說，種植綠竹筍學問大，一定要多聽、多看、多學習。

基隆市議長童子瑋指出，綠竹筍外觀要「尖、彎、白、肥」等，對於在都市長大的小孩是很難得的知識，希望藉著體驗，讓自己對於農業推廣與發展，有更深的了解。

好吃的綠竹筍選購原則，有5個口訣「白、彎、短、肥、像牛角」，用手掂有沉重感。據了解，基隆市綠竹筍栽培面積有140公頃左右，年產量約600公噸，綠竹筍產期自每年5月到10月，而6月到8月則是盛產期。農會輔導成立了綠竹筍產銷班1班、12名班員，栽培面積約8.22公頃，班年產量約28公噸。

另外，這次基隆市農會綠竹筍評鑑賽邁入第25年，比賽依據外觀色澤（25％）、肉色氣味（25％）、柔嫩度（25％）、糖度（25％）等評分標準評比。

獲得特等獎的陳文欽說，這是第一次獲得殊榮，今年雨水多，導致綠竹筍甜度下降，自己種出的竹筍彎度足夠，就像牛角一樣，而且參賽的每一塊竹筍形狀與重量相近，很開心可以獲得農會的肯定，未來會繼續努力。

童子瑋說，現代生活壓力大，七堵有許多農場是許多人假日的放鬆選擇，而這也是他認為七堵尚未完全發揮的休閒農業潛力。

童子瑋說，農漁業走向休閒觀光發展，是基隆重要的產業振興方針。基隆市府產業發展處應全力專注於產業的振興與扶助，並由觀銷處來規劃各式專責宣傳，專業分工，才能有效的提升基隆農漁業的全國能見度，打響基隆休閒農業的招牌。

好吃的綠竹筍選購原則，有5個口訣「白、彎、短、肥、像牛角」，用手掂有沉重感。。（記者俞肇福攝）

基隆市農會今綠竹筍評鑑賽共30名農友參賽。（記者俞肇福攝）

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