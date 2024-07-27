同台謝國樑行銷小卷幫加油？侯友宜：同台合作不是第一次

被問到同台謝國樑是否幫他加油打氣，侯友宜說，他跟謝國樑同台推銷漁產品、觀光休閒產業並非首次。（資料照）

2024/07/27 19:57

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市、基隆市聯合行銷小卷，今（27）日在基隆市碧砂漁港舉行相關活動，新北市長侯友宜到場與基隆市長謝國樑同台，席間受訪。罷免謝國樑行動如火如荼，現場媒體提問侯友宜是否特地來為謝國樑加油打氣？侯友宜回應，他跟謝國樑同台推銷漁產品、觀光休閒產業並非首次，且2市也經常在近海垃圾清除、海洋復育保育上合作。

侯友宜說，他跟謝國樑常常合作，新北、基隆同屬基北北桃共同生活圈，本來就是一家人，尤其新北跟基隆很接近，漁港漁獲大同小異，所以共同推銷觀光及漁獲是他們該做的責任，他也希望謝國樑後續可以來深澳漁港捧場、推銷小卷。

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凱米颱風在中南部、花蓮縣造成災情、農損，侯友宜受訪時主動提及，表示新北、基隆願意為受災縣市的農產品行銷盡一份心力。

謝國樑則說，新北、基隆小卷行銷市強強聯手，基隆鎖管季已經舉辦20年，這屆納入演唱活動，讓活動走向城市行銷層面，很感謝侯友宜蒞臨指導，未來會尋求與新北市、其他縣市更多的漁業合作、城市行銷機會。

此外，侯友宜被問及新竹市長高虹安貪污罪一審有罪判決，他說希望司法勿枉勿縱、公平正義地看待高虹安案。

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