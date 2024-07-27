為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

同台謝國樑行銷小卷幫加油？侯友宜：同台合作不是第一次

被問到同台謝國樑是否幫他加油打氣，侯友宜說，他跟謝國樑同台推銷漁產品、觀光休閒產業並非首次。（資料照）

被問到同台謝國樑是否幫他加油打氣，侯友宜說，他跟謝國樑同台推銷漁產品、觀光休閒產業並非首次。（資料照）

2024/07/27 19:57

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市、基隆市聯合行銷小卷，今（27）日在基隆市碧砂漁港舉行相關活動，新北市長侯友宜到場與基隆市長謝國樑同台，席間受訪。罷免謝國樑行動如火如荼，現場媒體提問侯友宜是否特地來為謝國樑加油打氣？侯友宜回應，他跟謝國樑同台推銷漁產品、觀光休閒產業並非首次，且2市也經常在近海垃圾清除、海洋復育保育上合作。

侯友宜說，他跟謝國樑常常合作，新北、基隆同屬基北北桃共同生活圈，本來就是一家人，尤其新北跟基隆很接近，漁港漁獲大同小異，所以共同推銷觀光及漁獲是他們該做的責任，他也希望謝國樑後續可以來深澳漁港捧場、推銷小卷。

凱米颱風在中南部、花蓮縣造成災情、農損，侯友宜受訪時主動提及，表示新北、基隆願意為受災縣市的農產品行銷盡一份心力。

謝國樑則說，新北、基隆小卷行銷市強強聯手，基隆鎖管季已經舉辦20年，這屆納入演唱活動，讓活動走向城市行銷層面，很感謝侯友宜蒞臨指導，未來會尋求與新北市、其他縣市更多的漁業合作、城市行銷機會。

此外，侯友宜被問及新竹市長高虹安貪污罪一審有罪判決，他說希望司法勿枉勿縱、公平正義地看待高虹安案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆信義區模範父親表揚 謝國樑、童子瑋和高嘉瑜同台
2024/07/26 16:51

基隆信義區模範父親表揚 謝國樑、童子瑋和高嘉瑜同台
二階連署查對 預計8月16日宣布結果 罷樑民團：若須補件 擬走法律途徑
2024/07/26 05:30

二階連署查對 預計8月16日宣布結果 罷樑民團：若須補件 擬走法律途徑

半甲子鉅獻 春木林打造完美建築
焦點評論》明年國民黨魁選舉 提前登場
2024/07/27 05:30

焦點評論》明年國民黨魁選舉 提前登場
焦點評論》國民黨需要交班競爭
2024/07/27 05:30

焦點評論》國民黨需要交班競爭

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播