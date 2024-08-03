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「白色」恐怖現竹市？罷高反貪污看板掛不到半天就被拆 市府稱不知情

一群反貪腐新竹人所掛的高虹安貪污看板掛上去不到半天就遭強制拆除，新竹人質疑白色恐怖再現。（記者洪美秀攝）

一群反貪腐新竹人所掛的高虹安貪污看板掛上去不到半天就遭強制拆除，新竹人質疑白色恐怖再現。（記者洪美秀攝）

2024/08/03 12:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市白色恐怖再現！一群反貪腐新竹人架設的「高虹安貪污」帆布看板今天（3日）清晨6點多才掛上城隍廟周邊的超商，沒想到不到5個小時就被強制拆除，在場新竹人稱這是市民發聲的自由，難道新竹市已戒嚴，更批是白色恐佈再現。還諷市府拆違規看板都沒這麼快，質疑市府是挺貪污的市府。

據現場拆除人員稱是市府都發處委託來拆的，但市府都發處副處長蘇文彬受訪稱不知此事，並稱是張姓屋主請人拆的。不過這個史上最短命的看板不到5小時就被拆已引起市民憤怒，也質疑未申請路權就由吊車人員及警察進行交管來強拆，市府難辭其咎。

今日一早，城隍廟對面的透天厝牆外，已經有「罷高」民眾將廣告看板掛上，原本是表達訴求，但掛上不到4小時就有施工單位到場「拆台」，大大的帆布廣告不到10分鐘就被工程人員卸下，特地到場朝聖的民眾看了一肚子火。

據現場民眾表示，他在場了解是市府都發處委外拆除，甚至連警方也都到場協助，直呼「實在太過分了！難道不允許市民表達意見嗎？」不過是否真為市府主動拆除，尚無法確認。

不到10分鐘，這片帆布廣告看板就被卸下。畫面曝光後，也引發網友熱議「對付反對聲音效率就很好呢」、「私人刊登的廣告為什麼市府可以拆啊」、「救火都沒這麼快」。

據了解，罷高團體發言人指出，這次在城隍廟掛的大幅看板是由一群新竹在地反對貪腐、反對高虹安過去施政不利的台派青鳥所發起，這次活動不管是罷免團體，還是看板活動都是自己籌備、集資合力掛上的，行動與任何政黨無關。

新竹民眾所掛的高虹安貪污看板遭強制拆除。（記者洪美秀攝）

新竹民眾所掛的高虹安貪污看板遭強制拆除。（記者洪美秀攝）

民眾所掛的高虹安貪污看板遭強制拆除，新竹人議論紛紛。（記者洪美秀攝）

民眾所掛的高虹安貪污看板遭強制拆除，新竹人議論紛紛。（記者洪美秀攝）

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