「白色」恐怖現竹市？罷高反貪污看板掛不到半天就被拆 市府稱不知情
2024/08/03 12:52
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市白色恐怖再現！一群反貪腐新竹人架設的「高虹安貪污」帆布看板今天（3日）清晨6點多才掛上城隍廟周邊的超商，沒想到不到5個小時就被強制拆除，在場新竹人稱這是市民發聲的自由，難道新竹市已戒嚴，更批是白色恐佈再現。還諷市府拆違規看板都沒這麼快，質疑市府是挺貪污的市府。
據現場拆除人員稱是市府都發處委託來拆的，但市府都發處副處長蘇文彬受訪稱不知此事，並稱是張姓屋主請人拆的。不過這個史上最短命的看板不到5小時就被拆已引起市民憤怒，也質疑未申請路權就由吊車人員及警察進行交管來強拆，市府難辭其咎。
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今日一早，城隍廟對面的透天厝牆外，已經有「罷高」民眾將廣告看板掛上，原本是表達訴求，但掛上不到4小時就有施工單位到場「拆台」，大大的帆布廣告不到10分鐘就被工程人員卸下，特地到場朝聖的民眾看了一肚子火。
據現場民眾表示，他在場了解是市府都發處委外拆除，甚至連警方也都到場協助，直呼「實在太過分了！難道不允許市民表達意見嗎？」不過是否真為市府主動拆除，尚無法確認。
不到10分鐘，這片帆布廣告看板就被卸下。畫面曝光後，也引發網友熱議「對付反對聲音效率就很好呢」、「私人刊登的廣告為什麼市府可以拆啊」、「救火都沒這麼快」。
據了解，罷高團體發言人指出，這次在城隍廟掛的大幅看板是由一群新竹在地反對貪腐、反對高虹安過去施政不利的台派青鳥所發起，這次活動不管是罷免團體，還是看板活動都是自己籌備、集資合力掛上的，行動與任何政黨無關。